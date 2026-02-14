Ejército propinó golpes a fuerzas criminales por más de 7,4 millones de dólares y destruyó 210 laboratorios

La incautación de 3,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, la ubicación y destrucción de nueve cristalizaderos, 210 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y cinco infraestructuras destinadas a la elaboración de precursores químicos son parte del resultado de los operativos que el Ejército de Colombia propinó a los traficantes de droga solamente en enero.

“La droga incautada equivale a más de 3,3 millones de dosis personales evaluadas 5.615.610 de dólares, los cuales dejaron de circular en las calles del mundo, contribuyendo de manera directa a la protección de la vida y la salud de jóvenes y adultos”, informó el Ejército.

También señalaron que en el marco de la ofensiva militar fueron destruidos cristalizaderos avaluados en 1.395.000 dólares y laboratorios e infraestructuras ilegales cuyo valor asciende a 419.250 dólares.

“Esto genera un impacto total de 1.814.250 dólares sobre la infraestructura criminal dedicada a la producción de estupefacientes de los grupos armados ilegales”, agregó la fuente.

Golpe al narcotráfico. Foto: Suministrado a Semana

En el mismo periodo, las tropas incautaron de 2,8 toneladas de base de coca, 24.250 galones de base de coca, 2096 galones de cocaína en proceso, 95.021 semilleros de mata de coca y 23,5 toneladas de hoja de coca valoradas en 11.000 dólares, lo que a la postre termina debilitando significativamente la cadena productiva del narcotráfico.

Los golpes más destacados se dieron en operaciones adelantadas por el Comando Contra las Amenazas Transnacionales, que permitieron incautar 824 kilogramos de cocaína en Río de Oro, Cesar. De igual forma, soldados de la Trigésima Brigada, en Norte de Santander, lograron el decomiso de 523 kilogramos de cocaína que pretendían ser enviados hacia mercados internacionales.

El Ejército además destacó que bajo una operación binacional entre Colombia yPerú, desarrollada de manera conjunta entre el Ejército Nacional y la Dirección Antidrogas del país vecino, con apoyo de inteligencia de la Armada Nacional, fueron afectadas economías ilegales en 422.000 dólares en la región amazónica, impactando de forma directa el andamiaje financiero de estas estructuras criminales.

“Estos resultados son una muestra del compromiso y la efectividad de las operaciones militares ejecutadas por más de 9000 soldados desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional”, señaló esa institución militar, que recordó que se puede denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 107, disponible desde teléfonos fijos y móviles, sin costo y con absoluta reserva.