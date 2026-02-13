¿Quiénes son los nuevos integrantes de la cúpula del Clan del Golfo que aparecen en un reciente video?

El viernes 31 de enero comenzó a rodar un rumor desde Tierralta, en Córdoba, que aseguraba que José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, había muerto tras sufrir un accidente en una lancha cuando iba hacia una zona de ubicación temporal, donde supuestamente iniciaría su tránsito a la legalidad.

Un día después, la noticia fue dada a conocer por SEMANA y las entrañas del Clan del Golfo se estremecieron.

Gonzalito estaba a cargo de la operación criminal del Clan del Golfo en el Caribe colombiano y le rendía cuentas a alias Chiquito Malo, el hombre que heredó el poder tras la extradición a Estados Unidos de alias Otoniel.

Chiquito Malo, el hombre más buscado de Colombia: Corte Suprema dio vía libre a su extradición a EE. UU.

El Ministerio de Defensa estaba dispuesto a pagar una recompensa de hasta 3.284 millones de pesos por su captura; es decir, se trataba de uno de los pesos pesados del narcotráfico en el país.

Entonces, en las zonas de control territorial del Clan del Golfo en diferentes departamentos, surgió la pregunta: ¿quién lo va a reemplazar?

En medio de eso, el presidente Gustavo Petro se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, y supuestamente entregó tres nombres de cabecillas del Clan para que Estados Unidos los dé de baja o los capture.

Clan del Golfo lanza nuevo mensaje al Gobierno en medio de la tensión por compromiso de Petro con Trump: “Invitan a la carnicería”

Uno de ellos, su máximo cabecilla, alias Chiquito Malo.

Eso provocó que la nueva cúpula del Clan del Golfo emitiera un video el 6 de febrero en el que Jerónimo, su vocero en los diálogos de paz en Catar, presentara los roles de los nuevos cabecillas, manifestara que alias Javier, como le dicen ellos a Chiquito Malo, no apareció en la grabación a causa de la fuerte persecución de las fuerzas militares en su contra y rechazara la visita del presidente a Washington.

“En vez de construir patria, invitan a la carnicería humana, exponiendo a nuestro comandante como un objetivo de alto valor”, manifestó.

Entonces, ¿quiénes son los nuevos mandos de esa organización criminal que aparecen en el video?

Cúpula del Clan del Golfo, de izquierda a derecha: Richard, Rodrigo Flechas, Jerónimo, El cura y Flaco monseñor. Foto: Tomado de video.

El primero que aparece en la imagen, de izquierda a derecha, es Wilmar Mejía Úsuga. En el bajo mundo lo llaman Richard y ahora aparece como cuarto al mando de esa organización delincuencial. Las autoridades establecieron que fue parte de las FARC hasta 2012, abandonó las filas de ese grupo armado y tres años después se unió a la gente del Clan del Golfo. Le sigue Orosman Orlando Ostén Blanco, alias Rodrigo Flechas, el sucesor de Gonzalito y hoy tercero al mando. Nació el 11 de marzo de 1970, fue parte del Bloque Centauros de las AUC, dejó las armas en 2005 de manera temporal, porque posteriormente regresó a la ilegalidad. Fue sancionado en 2024 por la Oficina del Tesoro de Estados Unidos por “estar involucrado en el narcotráfico y ser responsable de supervisar diversas áreas controladas por el Clan del Golfo. Tiene procesos judiciales por asesinato, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo, es la cabeza política visible de esa organización. Apareció en Catar firmando compromisos de la primera y segunda ronda de diálogos entre ese grupo y el Gobierno Petro. El cuarto en la imagen es uno de los personajes más llamativos para las agencias de inteligencia. Su nombre es Elkin Casarrubia Posada, nació el 15 de junio en Arboletes, Antioquia, hace 57 años. Le dicen El Cura; muchos creían que por su pasado sangriento (ha sido condenado por masacres como la de Mapiripán, en el Meta), por haber sido hombre de confianza de Salvatore Mancuso, de Hebert Veloza, alias HH, y escolta de Carlos Castaño, ocuparía el lugar de Gonzalito. También fue sancionado por Estados Unidos, con el congelamiento de sus cuentas bancarias. Por último, a la derecha de la imagen, aparece José Alberto Vega Albarán, alias Flaco Monseñor. Sobre este hombre, las autoridades han logrado establecer que es el cabecilla del frente Pablo Montalvo, que se disputa las rentas ilegales y algunos territorios en diferentes zonas del Chocó.