Nación

Murió alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo

La noticia fue confirmada a SEMANA por el equipo negociador del Clan del Golfo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 7:09 p. m.
Alias Gonzalito.
Alias Gonzalito. Foto: API.

Falleció en las últimas horas el segundo cabecilla del Clan del Golfo, alias Gonzalito. Así lo confirmaron a SEMANA fuentes de la mesa de negociación que sostiene ese grupo armado ilegal con el Gobierno Petro.

La versión suministrada da cuenta que José Gonzalo Sánchez, el nombre real del narcotraficante, se estaba desplazando por un afluente del departamento de Córdoba cuando sufrió un percance.

Específicamente, el siniestro ocurrió en el municipio de Tierralta, cuando el delincuente se acercaba a la zona de ubicación temporal, donde iniciaría, supuestamente, su tránsito a la legalidad.

Gonzalito, jefe del Clan del Golfo detrás del secuestro de 3 fiscales en Tarazá y a quien Petro quería quitarle órdenes de captura

Gonzalito estaba a cargo de la operación criminal del Clan del Golfo en el Caribe colombiano, y le rendía cuentas a alias Chiquito Malo, el hombre que heredó el poder de alias Otoniel.

Nación

Autoridades verifican muerte de uno de los cabecillas del Clan del Golfo en un accidente. ¿Qué pasó?

Nación

Iván Cepeda convoca a manifestaciones para apoyar a Petro en su visita a EE. UU. y rechazar el “bloqueo” del CNE a su candidatura

Nación

Reforma laboral: magistrada aclara aplicación de cuotas de contratación para personas con discapacidad

Nación

Gobierno dice que “no es enemigo de la ciudadanía”, tras protestas en Cauca contra fumigaciones con glifosato

Nación

Gustavo Petro se mete de frente en el debate por la participación de Iván Cepeda en la consulta y advierte: “Se avecina un golpe”

Nación

Cayó cabecilla armado alias Motor, en Nariño: autoridades incautaron granadas para dron y fusiles

Nación

Avioneta que estaba aterrizando estuvo a punto de chocar contra tres caballos en Capurganá, Chocó: el video es aterrador

Medellín

Cayó hombre de confianza de Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo

El fallecido estaba bajo la lupa de Estados Unidos por las toneladas de cocaína que exportaba desde el Urabá antioqueño. Precisamente, la justicia norteamericana lo pidió en extradición y la Corte Suprema de Justicia le dio el visto bueno.

Noticia en desarrollo...

Más de Nación

Alias Gonzalito.

Murió alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo

Hay dudas por el video en el que hablan supuestamente jefes del Clan del Golfo. No están Chiquito Malo ni Gonzalito y quien asume la vocería, alias Javier, parece superpuesto en la imagen.

Autoridades verifican muerte de uno de los cabecillas del Clan del Golfo en un accidente. ¿Qué pasó?

No

Iván Cepeda convoca a manifestaciones para apoyar a Petro en su visita a EE. UU. y rechazar el “bloqueo” del CNE a su candidatura

Espacio de articulación entre empresas y el Programa de Discapacidad incluye la participación activa de personas con diversidad funcional.

Reforma laboral: magistrada aclara aplicación de cuotas de contratación para personas con discapacidad

Las comunidades de municipios como Argelia, El Tambo, El Patía y Balboa, entre otros, se ganan la vida en los cultivos de coca.

Gobierno dice que “no es enemigo de la ciudadanía”, tras protestas en Cauca contra fumigaciones con glifosato

.

Gustavo Petro se mete de frente en el debate por la participación de Iván Cepeda en la consulta y advierte: “Se avecina un golpe”

Armas, munición y explosivos fueron incautados en una intervención que debilitó a una estructura ilegal en expansión.

Cayó cabecilla armado alias Motor, en Nariño: autoridades incautaron granadas para dron y fusiles

Avioneta en Capurganá

Avioneta que estaba aterrizando estuvo a punto de chocar contra tres caballos en Capurganá, Chocó: el video es aterrador

Carlos Ramón González es una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, pues los dos pertenecieron al M-19. Desde que estalló el escándalo de la UNGRD, fue señalado como el encargado de dar la orden de comprar congresistas.

De contratos de la UNGRD a dinero en efectivo: así cambió la orden de Carlos Ramón González para sobornar congresistas, según la Fiscalía

Accidente en el que murió un motociclista este domingo 1 de febrero, en Bogotá.

Van dos muertos en accidentes de tránsito en Bogotá: así ocurrieron los hechos este domingo 1 de febrero

Noticias Destacadas