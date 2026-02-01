Murió alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo

Falleció en las últimas horas el segundo cabecilla del Clan del Golfo, alias Gonzalito. Así lo confirmaron a SEMANA fuentes de la mesa de negociación que sostiene ese grupo armado ilegal con el Gobierno Petro.

La versión suministrada da cuenta que José Gonzalo Sánchez, el nombre real del narcotraficante, se estaba desplazando por un afluente del departamento de Córdoba cuando sufrió un percance.

Específicamente, el siniestro ocurrió en el municipio de Tierralta, cuando el delincuente se acercaba a la zona de ubicación temporal, donde iniciaría, supuestamente, su tránsito a la legalidad.

Gonzalito, jefe del Clan del Golfo detrás del secuestro de 3 fiscales en Tarazá y a quien Petro quería quitarle órdenes de captura

Gonzalito estaba a cargo de la operación criminal del Clan del Golfo en el Caribe colombiano, y le rendía cuentas a alias Chiquito Malo, el hombre que heredó el poder de alias Otoniel.

El fallecido estaba bajo la lupa de Estados Unidos por las toneladas de cocaína que exportaba desde el Urabá antioqueño. Precisamente, la justicia norteamericana lo pidió en extradición y la Corte Suprema de Justicia le dio el visto bueno.

Noticia en desarrollo...