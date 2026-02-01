Nación

Gonzalito: el criminal que estuvo en las AUC, lideró el Clan del Golfo y murió negociando la paz

José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, murió en medio de un accidente en una lancha cuando se movilizaba a una zona temporal para iniciar negociaciones con el Gobierno.

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 8:04 p. m.
El equipo negociador del Clan del Golfo le confirmó a SEMANA que murió el segundo cabecilla de esa estructura criminal, alias Gonzalito, cuando se dirigía a una zona de ubicación temporal para iniciar negociaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La información preliminar daría cuenta de que Gonzalito murió en medio de un accidente que se registró en el sector de la quebrada La Esmeralda, en Tierralta (Córdoba), cuando se movilizaba en una lancha con rumbo a una zona temporal. Las autoridades tratan de establecer si hay más personas afectadas por esa situación.

Gonzalito fue uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo que empezó a tomar relevancia después de la captura y extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel; además, tomó relevancia política cuando el Gobierno empezó a buscar la paz con esa organización armada.

Su nombre también ha sido sinónimo de terror y zozobra en el oriente antioqueño, pues habría ejecutado cientos de acciones contra la población civil y la Fuerza Pública para quedarse con el control del narcotráfico y los negocios ilícitos que operan en esa región del país.

De hecho, su poder llegó a tal punto que los habitantes de la región alertaron que se paseaba por las calles antioqueñas, amenazaba con imponer su ley y hasta terminó ejecutando actos viles como el secuestro de tres funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Tarazá.

De las Autodefensas al Clan

Las autoridades verificaron que alias Gonzalito nació en Montería, Córdoba, e inició su actividad criminal en el año de 1996, cuando se unió a las Autodefensas Unidas de Colombia. Terminó siendo comandante de la estructura Roberto Vargas, que delinquía en departamentos como Antioquia, Córdoba y Sucre.

Estuvo privado de la libertad en la cárcel de Bellavista, en Bello, por conformar grupos armados ilegales, pero tras su paso por la prisión terminó uniéndose a las filas del Bloque Catatumbo de las AUC en 2004, año en el que se desmovilizaron. Pero Gonzalito no se entregó, sino que se sumó a la banda que fundó alias Don Mario.

Esa estructura es hoy conocida como el Clan del Golfo, la organización con la que el Gobierno Petro estaba buscando su desarticulación en medio del proyecto de paz total, que hasta el momento no ha dejado resultados contundentes.

De hecho, la mesa de negociación del Clan del Golfo abandonó en los últimos días Qatar, para reiniciar los diálogos de paz con el Gobierno el próximo 3 de marzo en Colombia. El alcalde de Tierralta, Córdoba, el municipio donde murió Gonzalito, confirmó esa información.

Ese municipio del Caribe colombiano fue el designado por el Gobierno nacional como uno de los territorios piloto de la estrategia de paz total, conocido oficialmente como Zona de Ubicación Temporal (ZUT), pero Gonzalito no logró llegar a esa cita.

En los próximos días, el equipo negociador del Clan del Golfo tendrá que anunciar quién será el nuevo cabecilla que estará al frente de la vocería de esa mesa de negociación que volvió a instalar el Gobierno, en busca de la paz con esa estructura criminal.

