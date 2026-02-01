Nación

Autoridades verifican muerte de uno de los cabecillas del Clan del Golfo en un accidente. ¿Qué pasó?

El capo del narcotráfico se dirigía a una zona de ubicación temporal para iniciar negociaciones con el Gobierno.

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 6:46 p. m.
Imagen de referencia del Clan del Golfo.
Imagen de referencia del Clan del Golfo. Foto: Pantallazo video.

SEMANA conoció que las autoridades han desplegado un robusto operativo en el sector de la quebrada La Esmeralda, en el municipio de Tierralta (Córdoba), para verificar la posible muerte de uno de los máximos Cabecillas del Clan del Golfo, una de las estructuras armadas ilegales que siguen negociando con el Gobierno Petro.

Las versiones preliminares indican que alias Gonzalito habría sufrido un accidente a bordo de una lancha, cuando se movilizaba a una zona de ubicación temporal para iniciar negociaciones con el Gobierno nacional.

En desarrollo...

