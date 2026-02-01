Autoridades verifican muerte de uno de los cabecillas del Clan del Golfo en un accidente. ¿Qué pasó?

SEMANA conoció que las autoridades han desplegado un robusto operativo en el sector de la quebrada La Esmeralda, en el municipio de Tierralta (Córdoba), para verificar la posible muerte de uno de los máximos Cabecillas del Clan del Golfo, una de las estructuras armadas ilegales que siguen negociando con el Gobierno Petro.

Las versiones preliminares indican que alias Gonzalito habría sufrido un accidente a bordo de una lancha, cuando se movilizaba a una zona de ubicación temporal para iniciar negociaciones con el Gobierno nacional.

En desarrollo...