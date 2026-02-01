Así murió alias Gonzalito: los detalles desconocidos de la caída del segundo cabecilla del Clan del Golfo

El Clan del Golfo confirmó que el viernes, 30 de enero, falleció el segundo cabecilla de la estructura criminal, José Gonzalo Sánchez, distinguido con los alias de Gonzalito y Willington. El hecho ocurrió en un río del municipio de Tierralta, Córdoba, donde concentraba sus actividades ilegales.

En el primer punto, se contó que el narcotraficante murió por ahogamiento mientras se desplazaba por el afluente Esmeraldas, ubicado en el sur del departamento: “El incidente ocurrió cuando la lancha con motor, fuera de borda, en la que viajaba, sufrió un volcamiento”.

Alias Gonzalito iba acompañado por su equipo de seguridad. Fuentes que conocieron detalles de la emergencia describieron a SEMANA que, además de alias Gonzalito, por quien había vigente una recompensa de más de 3.000 millones de pesos, perdieron la vida un número indeterminado de personas.

Según el comunicado de la organización ilegal, este hombre se dirigía a realizar actividades pedagógicas relacionadas con el ingreso a las zonas de ubicación temporal, en el marco de las negociaciones de paz que adelanta la estructura criminal con el Gobierno Petro.

En cuanto a los detalles del siniestro, se dijo: “El cuerpo fue rescatado por la comunidad indígena de La Pita, que procedieron a informar de la tragedia que había acontecido”. Solo hasta este domingo, 1 de enero, la opinión pública conoció la noticia de la muerte del delincuente.

Alias Gonzalito, recientemente, estaba reunido con los otros integrantes del estado mayor conjunto para afinar su posición frente a los diálogos de paz que tienen con el Ejecutivo, y alistarse para la concentración de sus hombres en dos zonas de ubicación temporal.

Este hombre era requerido por Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y la responsabilidad en el envío de cocaína a ese país. Paralelamente, en Colombia, tenía cuatro expedientes abiertos por concierto para delinquir, homicidio, secuestro y tráfico de armas.

Sus actividades ilegales las concentró en los departamentos de Antioquia y Córdoba, donde aterrorizaba a las comunidades con la imposición de manuales de convivencia y exigencias económicas -extorsiones- a todas las cadenas productivas, con especial énfasis a la minería legal e ilegal.

Él era el segundo al mando del Clan del Golfo, que ahora se presenta ante el país como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con lo cual ganó legitimidad política para sentarse a negociar la paz con los delegados de la Casa de Nariño.