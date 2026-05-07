Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Antioquia dejan dos soldados muertos: estas son sus identidades

Fuertes enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo dejaron un saldo de dos soldados muertos, dos militares heridos y cuatro supuestos miembros de esa estructura criminal abatidos en zona rural de Urrao, Antioquia.

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Los combates se registraron en la vereda Santa Isabel, límites entre Urrao y Betulia, donde soldados del Batallón de Infantería n.º 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, desarrollaban operaciones contra la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Ejército confirmó que durante la operación fueron “neutralizados” cuatro presuntos integrantes del grupo armado ilegal y se logró la incautación de material de guerra e intendencia.

Sin embargo, en medio de la maniobra militar murieron los soldados profesionales Janier David Montiel González y Cristian José Mendoza Ozuna, quienes, según la institución, “entregaron su vida por la seguridad de los antioqueños”.

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“Otros dos uniformados resultaron heridos”, indicó el Ejército, precisando que los militares fueron evacuados vía aérea hacia Medellín para recibir atención médica especializada y se encuentran fuera de peligro.

El hecho vuelve a preocupar por la compleja situación de orden público en el suroeste antioqueño, una zona donde persisten las confrontaciones entre estructuras armadas ilegales por el control territorial y las rutas del narcotráfico.

De acuerdo con reportes oficiales, la subestructura Edwin Román Velásquez Valle tiene presencia en varios municipios de Antioquia y es señalada de participar en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y disputas armadas en la región.

Las operaciones militares continúan en la zona mientras las autoridades intentan garantizar la seguridad de las comunidades rurales afectadas por los enfrentamientos. Habitantes del sector reportaron momentos de angustia por las ráfagas y explosiones que se extendieron durante varias horas.

El Ejército Nacional lamentó la muerte de los uniformados y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y compañeros.