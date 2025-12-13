Combates con el Clan del Golfo y golpe a la minería ilegal: así fue el fuerte operativo del Ejército en Urrao

El Ejército capturó a 18 personas tras fuertes combates en medio de un operativo contra la minería ilegal en Urrao, en el Suroeste de Antioquia.

Los hechos sucedieron, según reportó la IV Brigada, en inmediaciones de yacimientos mineros en el río Pabón.

En la zona, al llegar las tropas, dijo el Ejército, tuvieron que enfrentarse a integrantes del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo “Subestructura Edwin Román Velásquez Valle”.

El saldo, 18 personas detenidas, incautación de costosa maquinaria con la que se explotaba el oro en esa zona de Antioquia.

Los militares destruyeron 17 Unidades de Producción Minera UPM, descritas así: “ocho excavadoras, nueve retroexcavadoras, nueve plataformas metálicas, 12 clasificadoras y una draga tipo buzo”.

Ejército destruyó 17 unidades de producción de minería ilegal en Urrao, Antioquia. | Foto: Suministrado a Semana

Además, 24 motores industriales tipo cummins, ocho pipetas de nitrógeno, un número similar de pipetas de gas, 10 motobombas y 40.000 galones de insumos líquidos diésel y combustible.

Además de ser un certero golpe a las filas del Clan del Golfo, tras la salida de circulación de 18 de sus integrantes, las fuerzas militares considera que el golpe económico a las rentas de esa organización que hoy negocia con el gobierno en Catar asciende a los más de 28 mil millones de pesos por la afectación a su infraestructura.

Es que, según los cálculos de los militares, en esa zona se producían 4.500 gramos de oro al mes, por un valor de 2.290 millones de pesos.

“Es importante mencionar, que estas economías ilícitas fortalecen a las estructuras de los Grupos Armados Organizados para atentar contra las comunidades y nuestra Fuerza Pública, afectando gravemente la seguridad del país”, afirmó el Ejército.

El operativo permitió a los militares intervenir un área estimada de 22 hectáreas, donde habían sido removidas 8 hectáreas de suelo y se había provocado deforestación de árboles con un valor estimado para la recuperación ambiental de 2.200 millones de pesos, según la fuente castrense.