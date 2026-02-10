Crisis en Hidroeléctrica de Urrá: Procuraduría lidera reunión con alto Gobierno para verificar riesgo de inundación

En medio de la polémica política que se desató estos últimos días sobre la operación de la hidroeléctrica de Urrá, la Procuraduría General de la Nación lidera un encuentro con varias entidades del alto Gobierno.

Para verificar situaciones de riesgo que se puedan presentar en la operación del embalse.

El ente de control confirmó en su cuenta: X: “La Procuraduría lidera reunión con Urrá Generador, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos y la UNGRD para evaluar operación del embalse de la Central Hidroeléctrica de Urrá y verificar riesgo de inundación en la cuenca del río Sinú, regulación de caudales, planes de contingencia y protocolos de atención”.

El encuentro se dio horas más tarde de que la Hidroeléctrica de Urrá 1 anunciara en comunicado que se activaron las descargas desde la central para evitar el desborde del caudal en el embalse, teniendo en cuenta el incremento que registra por las fuertes lluvias.

Por su parte, el presidente de la hidroeléctrica, Juan Acevedo, renunció a su cargo después de que el presidente Petro le pidiera la salida inmediata por supuestas irregularidades en la tragedia invernal en Córdoba.