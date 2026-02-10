Confidencial

Crisis en Hidroeléctrica de Urrá: Procuraduría lidera reunión con alto Gobierno para verificar riesgo de inundación

El encuentro se dio en medio de la renuncia del presidente de la Hidroeléctrica, Juan Acevedo Rocha.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 12:29 p. m.
Imagen de referencia de la hidroeléctrica de Urra y el logo de la Procuraduría General de la Nación.
Imagen de referencia de la hidroeléctrica de Urra y el logo de la Procuraduría General de la Nación. Foto: Procuraduría General de la Nación.

En medio de la polémica política que se desató estos últimos días sobre la operación de la hidroeléctrica de Urrá, la Procuraduría General de la Nación lidera un encuentro con varias entidades del alto Gobierno.

Para verificar situaciones de riesgo que se puedan presentar en la operación del embalse.

El ente de control confirmó en su cuenta: X: “La Procuraduría lidera reunión con Urrá Generador, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos y la UNGRD para evaluar operación del embalse de la Central Hidroeléctrica de Urrá y verificar riesgo de inundación en la cuenca del río Sinú, regulación de caudales, planes de contingencia y protocolos de atención”.

El encuentro se dio horas más tarde de que la Hidroeléctrica de Urrá 1 anunciara en comunicado que se activaron las descargas desde la central para evitar el desborde del caudal en el embalse, teniendo en cuenta el incremento que registra por las fuertes lluvias.

Confidenciales

Candidato a la Cámara por Bogotá, Gregorio Marulanda, pone la lupa sobre la crisis de inseguridad en la capital del país

Confidenciales

En 2025 se reportaron más de 101.000 casos de violencia intrafamiliar en el país, denuncia Gloria Díaz; propone impulsar ley de salud mental

Confidenciales

Corrupción en la UNGRD: estos son los tres magistrados que definirán la suerte de los exministros Bonilla y Velasco

Confidenciales

Gobierno Petro cuenta su verdad sobre la foto de los alcaldes sentados en el piso: “Es ruin y bajo”

Confidenciales

“La arrogancia no permite reconocer los errores”: ¿varillazo de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón?

Confidenciales

“Ojo con Vicky Dávila”: Luis Carlos Vélez habla de la Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

Fuego amigo; congresista del Pacto le pidió a la Colombia Humana dejar de “victimizarse” por líos en listas

Medellín

Combates con el Clan del Golfo y golpe a la minería ilegal: así fue el fuerte operativo del Ejército en Urrao

Turismo

El tesoro natural de Antioquia que atraviesa un río catalogado como ‘la firma de Dios’, un lugar perfecto para desconectarse

Nación

Autoridades rescataron cuerpos de las diez víctimas del accidente aéreo en Urrao: estaban a 9.700 pies de altura

Por su parte, el presidente de la hidroeléctrica, Juan Acevedo, renunció a su cargo después de que el presidente Petro le pidiera la salida inmediata por supuestas irregularidades en la tragedia invernal en Córdoba.

Más de Confidenciales

Gregorio Marulanda

Candidato a la Cámara por Bogotá, Gregorio Marulanda, pone la lupa sobre la crisis de inseguridad en la capital del país

Gloria Díaz, candidata al Senado.

En 2025 se reportaron más de 101.000 casos de violencia intrafamiliar en el país, denuncia Gloria Díaz; propone impulsar ley de salud mental

No

Crisis en Hidroeléctrica de Urrá: Procuraduría lidera reunión con alto Gobierno para verificar riesgo de inundación

ed 2267

Corrupción en la UNGRD: estos son los tres magistrados que definirán la suerte de los exministros Bonilla y Velasco

Esta es la foto que está desatando gran controversia.

Gobierno Petro cuenta su verdad sobre la foto de los alcaldes sentados en el piso: “Es ruin y bajo”

Vicky Dávila ed 2265

“La arrogancia no permite reconocer los errores”: ¿varillazo de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón?

Luis Carlos Vélez y Vicky Dávila

“Ojo con Vicky Dávila”: Luis Carlos Vélez habla de la Gran Consulta por Colombia

Alexandra Vásquez, representante a la Cámara

Fuego amigo; congresista del Pacto le pidió a la Colombia Humana dejar de “victimizarse” por líos en listas

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

“Me dicen miserable”: Gustavo Petro responde con este recuerdo a críticas por su manejo de la ola invernal

Apoyo de la Fuerza Aérea tras inundaciones en Córdoba.

Este es el avión que dispuso la Fuerza Aérea para apoyar emergencias en Córdoba

Noticias Destacadas