Este lunes, 9 de febrero, Juan Acevedo, presidente encargado de la Central Hidroeléctrica Urrá, dijo en diálogo con Blu Radio que no renunciará a su cargo, tal como se lo pidió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por las graves inundaciones en el departamento de Córdoba, que tienen a cerca de 20.000 familias afectadas.

“Yo creo que estamos en un momento de crisis y sería irresponsable de mi parte renunciar. Esa sería la salida más fácil, pero hacerlo también significaría asumir una responsabilidad que hoy se me está endilgando injustamente. No es el momento. Ahora bien, si la junta directiva —que es la vía institucional para adelantar una renuncia— así lo determina, no tendría ningún problema en hacerlo. Pero, como le digo, renunciar hoy sería irresponsable, sería cobarde y sería aceptar algo que no corresponde con la realidad”, dijo el funcionario al medio capitalino.

Así es como puede ayudar a las más de 20 mil familias damnificadas en Córdoba: esto dijo el gobernador Zuleta

Asimismo, sostuvo que todas las decisiones son estudiadas por un equipo especial y nada es improvisado. “Aquí existe un grupo técnico altamente calificado. Las decisiones se toman de forma mancomunada entre planeación, operación y gestión ambiental, siempre con criterios técnicos”.

Al mismo tiempo, indicó que el presidente Gustavo Petro le pidió su renuncia por una información que, según afirmó, es manejada por algunos ambientalistas.

“El presidente está haciendo eco de un escrito y de un audio difundido por algunos ambientalistas, en los que se afirma que Urrá violó los niveles máximos permitidos durante el 27 % de los días en dos meses consecutivos. Eso es totalmente falso”, agregó en Blu Radio.

Embalse de Urrá, a punto del desbordamiento Foto: Anla / Autoridad Ambiental. Cortesía

Máxima alerta en Córdoba: 2.500 reses han desaparecido y hay riesgo con los productos agrícolas

Finalmente, insistió en que ya recibieron la visita por parte del Gobierno nacional con el fin de verificar cada uno de los procesos que adelantan en este lugar.

“No existe un informe técnico que respalde esa acusación. A solicitud del Ministerio de Minas y Energía, que además tiene asiento en la junta directiva, entregamos un informe técnico detallado. La Superintendencia de Servicios Públicos también nos visitó, estuvo todo un día revisando los componentes técnicos de la operación y se desvirtuó completamente ese supuesto 27 %”, sostuvo.