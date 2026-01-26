Política

Gustavo Petro aseguró que en su Gobierno los narcos están saliendo del país: el presidente destapó la razón

Sin embargo, varios sectores políticos han cuestionado la política de seguridad del presidente.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 11:32 p. m.
El presidente Gustavo Petro habló de los resultados de su política de seguridad.
La cuenta oficial de la Presidencia de la República en X retomó el discurso que dio el mandatario Gustavo Petro en un reciente evento regional en Tumaco.

En esa ocasión, el jefe de Estado afirmó que en su Gobierno, el cual entró oficialmente en su recta final, los narcos están saliendo del país, como consecuencia de las acciones de las Fuerzas Militares.

“El Presidente @PetroGustavo aseguró que las estructuras del narcotráfico están saliendo del país como resultado de la presión ejercida por una política efectiva, que ha fortalecido las incautaciones, debilitado a las organizaciones criminales y reducido su capacidad de operación en el territorio nacional”, señala el trino de la Casa de Nariño.

Y también manifestó la Presidencia: “Además, el mandatario afirmó que el Gobierno de Colombia está dispuesto a dialogar con el Gobierno de Ecuador para combatir juntos el narcotráfico en la frontera”.

Volviendo a ese evento en Tumaco, Nariño, el presidente también dio a conocer una orden que impartió al Ejército, en medio de las fuertes tensiones diplomáticas con el Gobierno de su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa.

Por eso la orden que acabo de dar es que en la frontera con Ecuador se acaba el contrabando, orden al Ejército, la Policía, Polfa y ustedes, y se examina si entran insumos de fentanilo, por favor, y aprenden cómo se hace eso, yo no sé”, expresó Gustavo Petro.

A renglón seguido afirmó: “Pero detectores y protocolos hay; a Colombia no puede entrar un gramo de insumo de fentanilo por ningún puerto, ni colombiano ni a través de ninguna frontera con un país extranjero”.

Finalmente dijo: “Porque nada sacaríamos si nos vamos del narcotráfico de la cocaína y termina el país como tránsito de insumo del fentanilo porque el fentanilo es 35 veces más malo que la cocaína”.

Frente al tema de orden público, varios sectores políticos le han pasado una fuerte factura al jefe de Estado por su política de seguridad, al cuestionar que en su administración las organizaciones criminales se han fortalecido en su capacidad delictiva.

