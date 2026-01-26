Nelfy Melo, la secretaria de Gustavo Petro, rompió el silencio tras el escándalo de títulos universitarios ‘exprés’: “Mi único error”

Nelfy Melo Morales, secretaria del despacho del presidente Gustavo Petro, decidió responder a los cuestionamientos que la tienen en el ojo del huracán.

Las críticas en su contra se intensificaron luego de que trascendiera que se habría graduado de tres carreras al tiempo, títulos que le otorgó la Fundación San José.

Se trata de la misma institución de educación superior que está en el foco de la controversia por el caso de Juliana Guerrero, otra funcionaria del Gobierno Petro, quien aspiraba a un alto cargo en el Ministerio de la Igualdad y habría pagado 8 millones de pesos por dos títulos.

Según varios documentos revelados en su momento por la Revista Cambio, Nelfy Melo Morales habría obtenido tres títulos universitarios el mismo día.

Ahora, por medio de un comunicado, la secretaria del despacho del presidente Gustavo Petro realizó una férrea defensa de su caso:

“Estudié desde el año 2019 en el Politécnico Gran Colombiano, institución universitaria, hasta mi homologación en la Fundación San José; cursé la totalidad de mis materias y cumplí con cada uno de los requisitos académicos exigidos, tal como lo manifestó el representante legal de la Fundación Universitaria San José, señor Francisco Pareja, en declaraciones a la revista Semana (adjunto artículo). Cumplí de manera estricta las indicaciones de la universidad y nunca presioné ni gestioné de forma indebida mi proceso de grado”.

“Prueba de ello es que estos títulos no han sido utilizados para mejorar mis condiciones laborales en el cargo que desempeño actualmente. Nunca existió urgencia ni interés en obtenerlos de manera anticipada o irregular. Siempre confié en que el procedimiento adelantado por la institución era correcto y ajustado a la ley”, recalcó la funcionaria.

Y agregó: “Para quienes desconocen la dinámica académica, mi titulación múltiple no fue un hecho fortuito ni mucho menos irregular. Se fundamentó en la figura legítima de la homologación y en el cumplimiento de créditos adicionales, un modelo educativo estandarizado y plenamente válido en Colombia. Tras estar estudiando la Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, ejercí mi derecho como estudiante a continuar el ciclo profesional”.

“Mediante la validación, homologación de materias y el esfuerzo adicional de cursar los créditos específicos exigidos para Ingeniería Industrial y Administración de Empresas, cumplí con la carga académica de ambos programas”, explicó.

Sumado a ello, afirmó: “No fueron títulos ‘simultáneos’ obtenidos de la nada, como han afirmado, sino el resultado de una progresión académica. Graduarse por ciclos propedéuticos es una herramienta de movilidad social, no un indicio de irregularidad. No llegué a este Gobierno como una ficha política, sino como una mujer trabajadora que ha luchado por cada espacio que ocupa. Es natural que personas de sectores populares coincidamos en estudiar en instituciones que ofrecen facilidades para quienes trabajamos, pero eso no nos hace parte de una trama. Responderé por mi carga académica, mi asistencia y mis derechos de petición y reclamaciones ante cualquier instancia”.

Y finalmente dejó constancia: “Hoy me atrevo a hablar porque este caso no se trata solo de mí. Detrás de mi historia hay miles de estudiantes que viven en la incertidumbre sobre la validez de sus títulos y sobre el futuro del esfuerzo que realizaron durante años. No se trata de un asunto individual, sino de una responsabilidad colectiva frente a una situación que hoy está afectando a muchos. Mi único ‘error’ fue confiar en la institucionalidad”.

“Si existió una irregularidad en el orden de los requisitos, se trata de una falla de control de la universidad, no de una conspiración de mi parte. Yo cumplí con lo que me correspondía: estudiar, pagar y presentarme a los exámenes. Convertir la confianza del estudiante en “complicidad” es una maniobra injusta que traslada la responsabilidad a quien actuó de buena fe. Casi un año después, queda demostrado que no existía ningún afán o finalidad por obtener mis títulos. Mi contrato laboral se mantiene en las mismas condiciones en las que fui vinculada, tal como lo señaló incluso el señor presidente Gustavo Petro, mi jefe”, recalcó.