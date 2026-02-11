Mundo

Diosdado Cabello afirma que propuesta de Petro para acción militar contra el narcotráfico ya había sido formulada por Maduro

El dirigente venezolano señaló que la iniciativa no recibió respuesta anteriormente.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

11 de febrero de 2026, 10:48 p. m.
Diosdado Cabello, Gustavo Petro y Donald Trump.
Diosdado Cabello, Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Getty Images

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, afirmó en su programa Con el mazo dando que la propuesta del presidente Gustavo Petro de impulsar acciones militares conjuntas contra grupos narcotraficantes en la frontera entre Venezuela y Colombia, según lo expuesto en Washington ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, ya había sido formulada con anterioridad.

Gobierno de Colombia y ELN negociaban en secreto antes de reunión con Trump: Petro habría enviado un emisario

Cabello afirmó que “esta propuesta se la hizo el presidente Nicolás Maduro a Petro hace como un año exactamente, un año, y nunca dio respuesta, y ahora se va para Estados Unidos a decir que eso es idea de él. Hay gente rara en este mundo, gente muy rara en este mundo”, en referencia a la iniciativa para enfrentar el narcotráfico en zonas fronterizas.

En el mismo discurso, Cabello detalló parte del planteamiento atribuido a Petro durante su encuentro internacional: “El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso en Washington a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el ejército de su país y el de Venezuela enfrenten junto a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas”, citando directamente declaraciones previas atribuibles al mandatario colombiano.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que Petro y Trump decidieron priorizar las acciones militares contra tres capos del tráfico de cocaína, en un encuentro en el que relanzaron su relación tras meses de una guerra de palabras.

Estados Unidos

Donald Trump convocó una cumbre presidencial en Miami para el 7 de marzo con líderes de América Latina

Mundo

Reunión Trump-Netanyahu: el mandatario estadounidense insiste en continuar los diálogos con Irán

Estados Unidos

¿Quiénes pueden volver a EE. UU. tras ser deportados y cómo hacerlo legalmente?

Mundo

Drones de carteles mexicanos entraron a espacio aéreo de Estados Unidos: así fue la contundente respuesta

Estados Unidos

Persona es detenida por el presunto secuestro de la madre de reconocida presentadora estadounidense

Mundo

Papa León XIV muestra su preocupación por las inundaciones en Colombia y pide apoyo a la comunidad

Mundo

Colombia podría recibir migrantes expulsados de Europa tras aprobación de nueva legislación

Mundo

Diosdado Cabello se burla de los rumores sobre su captura y salida del país: “Estoy en Barajas”

Mundo

Diosdado Cabello se pronuncia sobre caso de Juan Pablo Guanipa: “Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana”

Mundo

Diosdado Cabello cierra filas en torno a Delcy Rodríguez durante el aniversario del intento de golpe de Estado de Hugo Chávez

Se trata de alias Iván Mordisco, el rebelde más buscado de Colombia; Chiquito Malo, comandante del cártel Clan del Golfo, y Pablito, uno de los jefes de la guerrilla del ELN que opera en la frontera con Venezuela.

“No son objetivos nuevos para Colombia per se, pero sí son objetivos nuevos para una acción conjunta entre Colombia y los Estados Unidos”, dijo Sánchez tras la reunión de los presidentes a Caracol Radio.

El ministro manifestó la intención de que Venezuela se una a este plan, pues algunos cabecillas criminales de Colombia cruzan la frontera para refugiarse en ese país.

Más de Mundo

Diosdado Cabello, Gustavo Petro y Donald Trump

Diosdado Cabello afirma que propuesta de Petro para acción militar contra el narcotráfico ya había sido formulada por Maduro

Presidente de EE. UU., Donald Trump.

Donald Trump convocó una cumbre presidencial en Miami para el 7 de marzo con líderes de América Latina

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla con la prensa mientras el presidente Donald Trump escucha en el club Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)

Reunión Trump-Netanyahu: el mandatario estadounidense insiste en continuar los diálogos con Irán

Agentes federales refuerzan la seguridad en Washington horas después del tiroteo que detonó la nueva ola de restricciones migratorias ordenadas por la administración Trump.

¿Quiénes pueden volver a EE. UU. tras ser deportados y cómo hacerlo legalmente?

Drone en la frontera de Estados Unidos con México.

Drones de carteles mexicanos entraron a espacio aéreo de Estados Unidos: así fue la contundente respuesta

Nancy y Savannah Guthrie

Persona es detenida por el presunto secuestro de la madre de reconocida presentadora estadounidense

El papa León XIV celebra su audiencia general en la sala Pablo VI del Vaticano.

Papa León XIV muestra su preocupación por las inundaciones en Colombia y pide apoyo a la comunidad

Migrantes llegando a Alemania desde Siria.

Colombia podría recibir migrantes expulsados de Europa tras aprobación de nueva legislación

ED 2272

Escándalo por los archivos Epstein sacude las carreras de políticos en Estados Unidos y Europa. Estos son los implicados

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Justicia se niega a imputar a demócratas que llamaron a desobediencia militar. Trump había pedido “la muerte para ellos”

Noticias Destacadas