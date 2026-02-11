Diosdado Cabello afirma que propuesta de Petro para acción militar contra el narcotráfico ya había sido formulada por Maduro

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, afirmó en su programa Con el mazo dando que la propuesta del presidente Gustavo Petro de impulsar acciones militares conjuntas contra grupos narcotraficantes en la frontera entre Venezuela y Colombia, según lo expuesto en Washington ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, ya había sido formulada con anterioridad.

Gobierno de Colombia y ELN negociaban en secreto antes de reunión con Trump: Petro habría enviado un emisario

Cabello afirmó que “esta propuesta se la hizo el presidente Nicolás Maduro a Petro hace como un año exactamente, un año, y nunca dio respuesta, y ahora se va para Estados Unidos a decir que eso es idea de él. Hay gente rara en este mundo, gente muy rara en este mundo”, en referencia a la iniciativa para enfrentar el narcotráfico en zonas fronterizas.

En el mismo discurso, Cabello detalló parte del planteamiento atribuido a Petro durante su encuentro internacional: “El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso en Washington a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el ejército de su país y el de Venezuela enfrenten junto a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas”, citando directamente declaraciones previas atribuibles al mandatario colombiano.

Diosdado Cabello dijo en su programa “Con el mazo dando” que la propuesta del presidente Gustavo Petro a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para adelantar acciones militares contra el narcotráfico en la frontera entre Venezuela y Colombia ya se la había hecho con… pic.twitter.com/MNluRT6fn7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 12, 2026

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que Petro y Trump decidieron priorizar las acciones militares contra tres capos del tráfico de cocaína, en un encuentro en el que relanzaron su relación tras meses de una guerra de palabras.

Se trata de alias Iván Mordisco, el rebelde más buscado de Colombia; Chiquito Malo, comandante del cártel Clan del Golfo, y Pablito, uno de los jefes de la guerrilla del ELN que opera en la frontera con Venezuela.

“No son objetivos nuevos para Colombia per se, pero sí son objetivos nuevos para una acción conjunta entre Colombia y los Estados Unidos”, dijo Sánchez tras la reunión de los presidentes a Caracol Radio.

El ministro manifestó la intención de que Venezuela se una a este plan, pues algunos cabecillas criminales de Colombia cruzan la frontera para refugiarse en ese país.