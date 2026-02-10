Política

Gobierno de Colombia y ELN negociaban en secreto antes de reunión con Trump: Petro habría enviado un emisario

La ‘Agencia France Press’ obtuvo detalles exclusivos sobre las conversaciones.

Redacción Mundo
10 de febrero de 2026, 5:55 p. m.
Gustavo Petro y el ELN Foto: Semana

Un enviado del presidente colombiano Gustavo Petro negociaba en secreto con delegados de la guerrilla ELN para intentar restablecer los diálogos de paz un día antes de la reunión entre el mandatario y Donald Trump, informaron este martes los rebeldes y fuentes del Gobierno.

Petro se encontró con su homólogo de Estados Unidos en la Casa Blanca el 3 de febrero tras meses de enfrentamientos en redes sociales, en un inédito cara a cara en el que acordaron cooperar para enfrentar a los rebeldes en la frontera con Venezuela tras fracasos en su intento de negociar un desarme.

Un día después, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) recibió con desconcierto un bombardeo oficial en la región fronteriza de Catatumbo (noreste) dadas las conversaciones en curso. El ataque dejó por lo menos 15 muertos, de acuerdo con el ejército colombiano.

El día que se reunieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, alias Pipe Tuluá, considerado un temido narco por la Policía, fue extraditado hacia Estados Unidos. Foto: Juan Diego Cano

Dos fuentes del Gobierno de Colombia dijeron a la AFP el martes que un enviado del presidente se reunió con la guerrilla en esa zona antes de la reunión con Trump, con miras a retomar las conversaciones suspendidas desde 2024 y sepultadas definitivamente a inicios del año pasado tras un ataque rebelde que dejó más de 100 muertos.

Medios locales afirman que el responsable del Gobierno estaba en Catatumbo cuando sucedió el bombardeo.

El ELN arremete contra Gustavo Petro: “Ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos ... y Donald Trump”

El ELN aseguró que horas antes de la ofensiva militar en su contra “había culminado” una reunión “que intentaba rehacer el proceso de paz” con el enviado de Petro.

“La gravedad de lo acontecido no es que Petro haya ordenado acciones de guerra, sino que ellas nieguen las alternativas de paz que estaban en curso y él mismo había autorizado”, sostiene el grupo armado de inspiración guevarista en un comunicado.

Presidente Gustavo Petro busca hacer la paz con el ELN. Foto: AFP / Presidencia

De momento, Petro no se ha pronunciado sobre estas afirmaciones.

Antes del encuentro entre los presidentes en Washington, Estados Unidos fue crítico de los procesos de paz de Petro, que fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro por, supuestamente, no hacer esfuerzos para detener el narcotráfico.

Organizaciones y centros de estudio señalan que los diversos grupos armados que se financian con el tráfico de cocaína en Colombia se fortalecieron durante los ceses al fuego que el Gobierno pactó en su intento de firmar acuerdos de paz.

Luego de conversar con Trump, Petro se acercó a Estados Unidos. Por ejemplo, las Fuerzas Militares empezaron a hacer publicaciones en inglés en redes sociales y pasaron de una política de “paz total” a otra de guerra frontal contra el narco.

Las conversaciones tuvieron lugar antes del areunión Petro-Trump Foto: Fotomontaje SEMANA/ Presidencia/ AFP

El ELN criticó que el mandatario decidió “claudicar” ante Estados Unidos y “ponerse al servicio” de Trump.

