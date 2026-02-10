El ELN arremete contra Gustavo Petro: “Ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos ... y Donald Trump”

En un duro comunicado el grupo guerillero ELN rechazó los bombardeos que se han dado en el Catatumbo, tras a cita de Donald Trump con Gustavo Petro en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero.

“El gobierno del presidente Petro ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos y ponerse al servicio de la arremetida neo colonial que encabeza Donald Trump”, dice el escrito.

Cita en la Casa Blanca: ¿qué ganó Donald Trump? ¿Qué ofreció Gustavo Petro? Las claves de la reunión

El grupo guerrillero agrega que “las políticas de paz y de cambios en favor de las mayorías han quedado lesionadas de manera terminal; pues con la militarización creciente por parte del gobierno, no puede hablarse de paz ni de superación del conflicto, menos entregando la soberanía nacional a un imperio genocida”.

"Aunque haya incoherencia de Petro ante el país y el mundo, el ELN ratifica la voluntad de paz expresada en la reunión del 2 de febrero", dice el comunicado del ELN. Foto: ELN

Desde que Gustavo Petro narró cómo había sido su cita con Donald Trump quedó claro que sus intenciones de lograr la controvertida “paz total” habían quedado en stand by. El giro del gobierno una vez culminó la Cumbre en la Casa Blanca fue definitivo.

Desde que Gustavo Petro narró cómo había sido su cita con Donald Trump quedó claro que sus intenciones de lograr la controvertida “paz total” habían quedado en stand by. Foto: Juan Diego Cano-PRESIDENCIA

Respecto al ELN, por ejemplo, el gobierno contó que había incluido a algunos de sus cabecillas en la lista que le había entregado al gobierno norteamericano con los llamados “objetivos de alto valor”. En un comunicado, el ministerio de Defensa dejó claro que uno de ellos era alias Pablito, uno de los líderes de esa guerrilla.

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares lanzan bombardeo contra ELN y disidencias en la frontera con Venezuela; van varios muertos

Pero el bombardeo fue el golpe definitivo. Esas operaciones han estado suspendidas en varios momentos durante el gobierno Petro. En un trino, el presidente contó de frente los detalles del operativo que realizó el 4 de febrero, apenas la mañana siguiente a la cita en la Casa Blanca.

“He ordenado un catorceavo bombardeo de la fuerza pública en mi gobierno, está vez en el Catatumbo, hemos investigado, hasta donde es posible, la no presencia de menores. Siete miembros del ELN han muerto, un capturado y 12 fusiles han sido recuperados. Es posible más heridos que llevan en grupos dispersos que escapan por la zona. Hace tres años se le propuso al ELN un proceso de paz. Nos respondió hace un año asesinando 200 campesinos en el Catatumbo”, dijo.

Y luego, tras explicar el listado que le entregó a Trump, le envió al ELN un vainazo: “Quienes quieran seguirlos desde Colombia (a los capos que están en el extranjero) y no acepten el camino de la paz, que comienza desmantelando las infraestructuras del narcotráfico y el oro ilícito, simplemente correrán la consecuencia de ser hacedores de violencia. Al final es una decisión individual, pero aconsejo por una Colombia Grande que escojan la paz".

“Petro ordenó a las Fuerzas Armadas estatales bombardear la misma área del Catatumbo, donde horas antes había culminado la reunión que intentaba rehacer el proceso de paz con el ELN”, dice el comunicado del ELN. Foto: AFP

En su comunicado, el ELN cuenta datos adicionales de lo que se vivió esos días. Según el grupo guerrillero, un día antes de la cita con Trump, “el dos de febrero, recibimos un emisario del presidente junto a una delegación de la Comunidad Internacional y de la Conferencia Episcopal colombiana, para hablar sobre la posibilidad de retomar la solución política al conflicto, en la que ratificamos nuestra voluntad de paz y la disposición a seguir buscando salidas para la crisis de la Mesa de Diálogos”. Como se sabe, los dialogos con el ELN se encuentran suspendidos.

El grupo guerrillero asegura que, horas después de la cita con Trump, en la madrugada del cuatro de febrero, “Petro ordenó a las Fuerzas Armadas estatales bombardear la misma área del Catatumbo, donde horas antes había culminado la reunión que intentaba rehacer el proceso de paz con el ELN”.

En ese contexto, el ELN asegura que “la gravedad de lo acontecido no es que Petro haya ordenado acciones de guerra, sino que ellas nieguen las alternativas de paz que estaban en curso y que él mismo había autorizado".

La guerrilla tiene una interpretación de lo sucedido: “Sin duda, el Presidente prefirió realizar operaciones militares contra el ELN, priorizando la protección a la Banda del 33 de las ex-Farc, con las que mantiene de vieja data una alianza en el territorio, sin importarle que bombardear zonas pobladas es una violación al Derecho Internacional Humanitario”.

En dialogo con SEMANA, el excomisionado de Paz, Miguel Ceballos, explicó la importancia estrategica de las acciones contra el ELN en relación con Venezuela, pues estos grupos criminales en la frontera amenazan la estabilidad del vecino país en el momento de transición que se vive. “Eran prácticamente grupos paramilitares al servicio de Maduro. Una guerra de guerrillas nadie la gana”,advierte.

“Que paren los bombardeos”: familiares de militares y policías secuestrados hacen llamado luego de reunión Trump-Petro y que desencadenó ofensiva de las Fuerzas Militares

En ese sentido, agrega Ceballos “uno de los primeros efectos claros y no especulativos de la reunión es la ofensiva directa contra el ELN, en la cual, por primera vez, el Gobierno Petro recurre a los bombardeos contra esa guerrilla en un territorio de frontera con Venezuela, como es el Catatumbo. En mi opinión, esta ofensiva de Colombia y Estados Unidos contra el ELN muy posiblemente se replicará en otras zonas de frontera, entre ellas Arauca”, dice.