“Que paren los bombardeos”: familiares de militares y policías secuestrados hacen llamado luego de reunión Trump-Petro y que desencadenó ofensiva de las Fuerzas Militares

Familiares de militares, policías y funcionarios del CTI secuestrados por el ELN y las disidencias de las Farc reclaman al Gobierno Petro. Aseguran que los abandonó y no hay gestiones para la liberación de quienes están “pudriéndose en las selvas”.

El reciente bombardeo que ordenó el presidente Gustavo Petro contra la guerrilla del ELN en la frontera con Venezuela, tras la reunión con el presidente Donald Trump, prendió las alarmas entre los familiares de los militares, policías y funcionarios del CTI secuestrados por los grupos criminales de alto impacto.

En diálogo con SEMANA, padres y esposas de los secuestrados clamaron para que el Gobierno y las Fuerzas Militares paren los bombardeos hasta que sus familiares recuperen la libertad. Aseguraron que, en medio de estas acciones, sus seres queridos pueden morir o ser asesinados por las disidencias de las Farc y el ELN, grupos criminales que los tienen en su poder.

El bombardeo de las Fuerzas Militares en el Catatumbo contra el ELN preocupó a las familias de los militares, policías y funcionarios judiciales que están secuestrados por la guerrilla y las disidencias de las Farc. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Uno de los casos es el del soldado Víctor Hugo Yepes, secuestrado el 14 de noviembre en el Cauca por las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. Su padre, Hugo Salvador Yepes, habló con SEMANA y manifestó que vive en completa incertidumbre por cuenta de los bombardeos que vienen ejecutando las Fuerzas Militares contra Iván Mordisco, jefe de las disidencias del Estado Mayor, las cuales tienen a su hijo en cautiverio desde hace más de tres meses.

“Mi preocupación como padre es porque se están haciendo bombardeos a campamentos. Nuestros hijos, los secuestrados, están ahí. Llámese militares, llámese policías, llámese civiles; todos pueden morir en esos campamentos. ¿Y quién nos garantiza a nosotros que en un bombardeo de esos no mueran nuestros seres queridos? Muchas cosas pueden suceder. Nosotros pensamos lo peor, lo más terrible”, dijo don Hugo Yepes.

El papá del soldado que fue secuestrado por la estructura Carlos Patiño, de Mordisco, también reclamó al Gobierno Petro y al Ejército por su silencio y falta de solidaridad frente a los secuestrados.

“Nos hacemos la idea de que no están trabajando, no nos están diciendo realmente qué están haciendo. Entonces, eso para nosotros es bastante tedioso estar preguntando y no tener respuestas, porque necesitamos saber de nuestros hijos. La verdad, ya estamos llegando al extremo y pedimos que cesen esos bombardeos”, dijo el papá del soldado Víctor Hugo Yepes.

En igual sentir se encuentran los familiares de los policías e integrantes del CTI secuestrados por el ELN en frontera con Venezuela, en el departamento de Arauca, el año pasado. Alejandra Sanabria, esposa del subintendente de la Policía Franque Hoyos, pidió al Gobierno no bombardear a los grupos criminales que tienen a sus familiares secuestrados.

“Nosotros entendemos la responsabilidad del Estado que tiene para garantizar la seguridad del país, pero tenemos mucha preocupación porque estas acciones pueden poner en riesgo directo a nuestros familiares, que aún se encuentran privados de la libertad en manos del ELN”, indicó Sanabria.

“Nosotros entendemos la responsabilidad del Estado que tiene para garantizar la seguridad del país", aseguran los familiares. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Reunión Petro-Trump

El urgente llamado de los familiares de los funcionarios secuestrados se dio luego de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en los Estados Unidos, pues allí se acordó que Colombia y las fuerzas de seguridad norteamericanas trabajarán conjuntamente contra tres objetivos de alto valor: Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc; alias Pablito, cabecilla del ELN, y alias Chiquito Malo, máximo líder del Clan del Golfo.

Para Sanabria, este anuncio pone en grave riesgo a sus familiares que están secuestrados, pues la guerrilla puede tomar represalias contra su esposo. “Nosotros como familia pedimos que suspendan los bombardeos y le den prioridad inicial a la liberación de las personas que se encuentran privadas de la libertad”.

Por su parte, don Hugo, padre del soldado Yepes, pidió que se abra un espacio al diálogo con los grupos criminales para que sus seres queridos regresen a la libertad sanos y salvos y no en un ataúd.

“Yo pensaría que esto en algún momento debe tener un punto de quiebre, un punto neutral; ambos deben ceder para que nuestros hijos puedan salir libres; nuestros hijos no pueden seguir secuestrados toda la vida”, planteó don Hugo.

La preocupación por la actual situación de los bombardeos y la ofensiva militar que se anunció luego de la reunión Trump-Petro también tocó las fibras de los familiares de los integrantes del CTI que están en poder de la guerrilla del ELN desde el año pasado.

“Nosotros estamos muy preocupados por los bombardeos que se están adelantando por parte del Ejército". Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López, funcionario del CTI de la Fiscalía, secuestrado en mayo de 2025, lamentó que el Gobierno “los abandonó y los dejó solos en este duro camino que están afrontando por el plagio de mi esposo, quien además sufre de problemas cardiacos”.

“Nosotros estamos muy preocupados por los bombardeos que se están adelantando por parte del Ejército. Quiero hacerle un llamado al Gobierno para que, por favor, pare. Que primero gestione la liberación de mi esposo junto a sus compañeros, porque ya ellos van a cumplir nueve meses secuestrados”, señaló, con angustia, Yariel Macualo.

La mujer, en diálogo con SEMANA, clamó por la salud de su esposo en cautiverio. “Mi esposo padece del corazón, que por favor le suministren su medicamento para su corazón, que por favor sean más humanos con nosotros, con su mamá, con una esposa, con sus hijos, con su familia completa, que está padeciendo este secuestro”.

Pedro Sánchez - Ministro de Defensa

Quien también padece la zozobra y el temor de que su hijo muera en un bombardeo es Carolina Toro, madre del soldado profesional Brayan Ruiz Toro, secuestrado por las disidencias de Mordisco en agosto de 2025, en el departamento de Nariño.

Al igual que los otros familiares de secuestrados, Carolina exigió al Gobierno que suspenda los bombardeos mientras su hijo está secuestrado. “Nosotros como familia reclamamos el respeto de la vida de nuestros hijos que tenemos por allá secuestrados (...) tengo temor porque nadie sabe en dónde los tienen”, añadió.

Durante el Gobierno Petro se han ordenado varios bombardeos contra grupos criminales, causando la muerte a más de una docena de menores de edad combatientes, como lo ha reconocido el propio Ministerio de Defensa.

Sobre el reciente bombardeo a un campamento del ELN en el Catatumbo, en Norte de Santander, donde murieron ocho guerrilleros, el presidente Gustavo Petro justificó la acción militar y se sabe que vendrán más.

“He ordenado un catorceavo bombardeo de la fuerza pública en mi gobierno, esta vez en el Catatumbo; hemos investigado, hasta donde es posible, la no presencia de menores (...) Hace tres años se le propuso al ELN un proceso de paz. Nos respondió hace un año asesinando 200 campesinos en el Catatumbo”, señaló el jefe de Estado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que luego de la reunión entre los presidentes Petro-Trump, se había acordado una priorización conjunta entre autoridades colombianas y estadounidenses contra los grupos criminales de alto impacto.

Mientras Colombia y Estados Unidos restablecieron su total cooperación luego de un año de desacuerdos entre Petro y Trump, los familiares de los secuestrados observan cómo se hacen anuncios en materia de seguridad. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

“En este contexto, Colombia y los Estados Unidos han priorizado de manera conjunta una serie de objetivos de alto valor, conforme a la ley. Algunos de ellos son: alias Pablito, cabecilla del cartel del ELN, con recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. Alias Mordisco, cabecilla de las disidencias criminales; por él se paga una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. Alias Chiquito Malo, cabecilla del cartel del Clan del Golfo, por quien también se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos”, dijo el ministro Sánchez.

Mientras Colombia y Estados Unidos restablecieron su total cooperación luego de un año de desacuerdos entre Petro y Trump, los familiares de los secuestrados observan cómo se hacen anuncios en materia de seguridad, pero frente a su dolor –dicen ellos– el Gobierno Petro y el Ministro de Defensa han guardado silencio.