100 hombres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano entregaron sus armas en Putumayo

En la tarde del jueves 18 de junio, 100 hombres y mujeres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano realizaron su dejación de armas en el municipio Valle del Guamuez, departamento de Putumayo.

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Las autoridades informaron que los excombatientes comenzarán su tránsito hacia la vida civil tras más de dos años de diálogos con el Gobierno nacional. El acto de dejación de armas se realizó como resultado de los acuerdos alcanzados.

La jornada estuvo marcada por la expectativa de las comunidades locales y por la imagen del grupo criminal al abandonar los elementos que durante años representaron su participación en el conflicto armado.

#Atención | Los 100 hombres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ya hicieron la entrega de sus armas y su camuflado y se alistan para ingresar a la Zona de Ubicación Temporal para iniciar su tránsito a la vida civil, esto en medio del proceso de paz que se desarrolla… pic.twitter.com/m4oSSXifVR — Caracol Radio (@CaracolRadio) June 18, 2026

Como resultado de los acuerdos construidos, las partes definieron la creación de una ‘Zona de Ubicación Temporal’, un espacio destinado a recibir a los excombatientes mientras avanzan los procesos de reincorporación y construcción de proyectos de vida alejados de la violencia.

Según lo acordado, quienes participaron en la dejación permanecerán en esta zona sin armas y sin uniforme, en un entorno que busca garantizar condiciones de seguridad y acompañamiento institucional durante su proceso de transición.

Allí recibirán apoyo para su integración a la sociedad y para la puesta en marcha de iniciativas que les permitan generar oportunidades económicas y sociales.

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El acto fue considerado por los negociadores como un paso fundamental para consolidar la confianza entre las partes y demostrar el compromiso con la búsqueda de una solución política al conflicto.

Además, destacaron estas acciones como una señal positiva para las comunidades del Putumayo, una de las regiones que ha vivido con intensidad las consecuencias de la confrontación armada durante décadas.