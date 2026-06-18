Capturan en Medellín a dos mexicanos que serían enlace del Cartel de Sinaloa en Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en su cuenta de X un resultado operacional que impacta las finanzas de uno de los carteles de narcotráfico más poderosos de México, y que golpea colateralmente los intereses criminales de grupos armados ilegales que delinquen en Colombia.

Se trata de la captura de dos ciudadanos mexicanos que estaban siendo requeridos por Estado Unidos con relación a un proceso de narcotráfico. La Policía y la Fiscalía de Colombia, en coordinación con el Servicio de Alguaciles Marshal y la DEA, lograron ubicarlos en Medellín, plena capital del departamento de Antioquia.

El ministro Pedro Sánchez confirmó en redes sociales: “Los capturados serían enlaces del Cartel de Sinaloa y tenían la misión de coordinar el tráfico de cocaína con estructuras criminales del cartel del EGC/Clan del Golfo, fortaleciendo corredores internacionales para el envío de droga hacia diferentes mercados”.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro reconoció que este resultado representa un golpe directo a las organizaciones criminales trasnacionales que han intentado utilizar a Colombia como un epicentro para expandir sus negocios ilícitos y financiar la violencia.

Este es el juez que hostiga judicialmente y quiere silenciar a SEMANA por artículos sobre la JEP

Por eso el ministro de Defensa destacó el resultado: “Mi reconocimiento a nuestros policías, fiscales y agencias aliadas internacionales por este trabajo articulado que demuestra que la cooperación internacional sigue cerrando espacios al narcotráfico y al crimen organizado”.

Los mexicanos fueron duramente custodiados por el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (Goes), durante el recorrido que les hicieron para dejarlos a disposición de la autoridad competente que se encargara de verificar la solicitud de extradición que tiene actualmente Estados Unidos en contra de los dos hombres.

Este resultado se conoció horas después de que las autoridades lograron darle otro golpe al narcotráfico con la captura de alias Javi, el hermano de Adolfo “Fito” Macías, el líder de Los Choneros, una de las bandas narcotraficantes más antiguas y poderosas de Ecuador.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, destacó que ese resultado se logró gracias a una operación entre los dos países, pues alias Javi habría estado viviendo en territorio colombiano “bajo otra entidad”, lo que hacia complejo ejecutar la orden captura internacional que tenía en su contra.