Regresa la inteligencia a la Policía con el Gobierno de Abelardo De La Espriella tras el nombramiento de dos generales retirados

El nombramiento de los generales retirados Alejandro Barrera y Norberto Mujica, como director y subdirector de la Policía, respectivamente, generó las primeras reacciones.

El exviceministro de Defensa, Gustavo Niño, aseguró en SEMANA que los nombramientos muestran el enfoque en inteligencia que le quiere dar el Gobierno De La Espriella a la Policía.

Niño destacó la trayectoria de los oficiales en la carrera de inteligencia dentro de la institución. “La inteligencia va a ser la apuesta central de este Gobierno. Con estos nombramientos se fortalecerá la lucha contra los grupos criminales y los cultivos ilícitos. Traer a un general responde a que tiene toda la experiencia para comandar la Policía Nacional”, indicó.

Agregó que el nuevo Gobierno enfrenta varios retos, entre ellos la erradicación de cultivos ilícitos, la actualización de las tecnologías para combatir las amenazas, frenar los ataques con drones cargados con explosivos y fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales de alto impacto.

El general (r) Alejandro Barrera. Foto: Policía.

“La Policía y las Fuerzas Militares tienen que avanzar con firmeza en esos frentes para contrarrestar a los grupos criminales”, señaló el exviceministro Niño.

Sobre el general (r) Barrera, cabe señalar que su último cargo fue el de director de Carabineros de la Policía Nacional. Por su parte, el general (r) Mujica se desempeñó como director de Inteligencia antes de su retiro de la institución.

El general (r) Norberto Mujica (izq.) será el subdirector de la Policía en la era De La Espriella. Foto: Suministrada a Semana.

Mujica cuenta con más de 35 años de servicio, durante los cuales ocupó cargos relacionados con operaciones de alto impacto y el fortalecimiento institucional en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la seguridad ciudadana.

Es administrador policial, administrador de empresas y abogado; especialista en Derecho Penal y Criminología, especialista en Seguridad (con tesis laureada) y magíster en Derecho, formación que respalda su desempeño en los ámbitos estratégico, jurídico y operativo.

Los oficiales de inteligencia hicieron parte de la salida masiva de generales que se produjo al inicio del Gobierno Petro, en coordinación con el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.