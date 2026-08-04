La cúpula militar de Abelardo De La Espriella. Este es el sonajero de los candidatos

Tras el sorpresivo anuncio del presidente electo Abelardo De La Espriella con los nombres de la nueva cúpula de la Policía, los reflectores ahora apuntan a las Fuerzas Militares.

El presidente electo Abelardo de la Espriella, aún no ha dado a conocer los nombres de su cúpula militar. Foto: Captura transmisión

El sonajero de candidatos en las Fuerzas Militares y el Ejército está apretado. Desde hace unos días se escucha que dejarían a militares activos y por otro lado que algunos retirados podrían regresar como ocurrió en la Policía.

En las Fuerzas Militares la baraja está con los generales Erick Rodríguez, en proceso de retiro por parte del Gobierno Petro por haber denunciado una carnetización de grupos criminales durante las elecciones presidenciales.

Por otro lado, suena el general Juan Carlos Correa Consuegra, activo y quien se encuentra como jefe de operaciones de las Fuerzas Militares.

Para el caso del Ejército, los nombres que han estado en la baraja del nuevo Gobierno son los de los generales Walther Giraldo, actual jefe de operaciones del Ejército, el general (r) Jhon Jairo Rojas, quien salió de la fuerza —según su versión— por un montaje que le hicieron desde el Ejército, y el general Oscar Murillo, quien salió en medio de una polémica tras denunciar al ELN.

El General en retiro Alejandro Barrera fue designado por el presidente electo Abelardo De la Espriella como nuevo director de la Policía Nacional. Foto: Alcaldía de Medellín / Captura de pantalla

Mientras que en las Fuerzas Militares, el Ejército, y como se vio en la Policía, se darían reintegros, fuentes cercanas al sector defensa señalaron que en la Fuerza Aérea y en la Armada se darían cambios dentro de la dinámica propia de la fuerza, es decir, que allí no se vería el regreso de oficiales de la reserva activa.

Sobre la nueva cúpula de la Policía hay que mencionar que se trata del regreso de hombres que han forjado la mayor parte de su carrera en el campo de inteligencia.

El general Alejando Barrera y el general Norberto Mujica son casi que hermanos, según le dijeron a SEMANA fuentes cercanas a la Policía.

El general (r) Norberto Mujica, (izq) será el subdirector de la Policía en la era de Abelardo De La Espriella. Foto: Suministrada a Semana.

Es de anotar que el Gobierno De La Espriella dice buscar devolverle los esfuerzos a hombres que entregaron gran parte de su vida a la Policía y el Ejército y fueron retirados de manera injusta por parte del Gobierno Petro.