La investigación que destapó un escándalo de corrupción con los recursos de regalías tiene casi dos docenas de personas entre funcionarios, exfuncionarios y contratistas procesados por la Fiscalía. Ahora se conoció que incluso gobernadores estarían comprometidos con la apropiación ilegal de recursos.

Corrupción en regalías: La Fiscalía reportó la captura de una docena de personas por la apropiación de recursos públicos

La Fiscalía entregó detalles de la investigación por los hechos de corrupción que enredan más de tres billones de pesos en proyectos sociales que terminaron dilapidados entre funcionarios y los responsables de desarrollar, liderar y poner en marcha las iniciativas sociales.

“Este caso son los gobernadores que son de competencia de la delegante la Corte; eso conllevó entonces conformar este grupo de tareas entre la Delegada ante la Corte y la Dirección Anticorrupción, y han asumido la indagación respecto de siete gobernadores, de los cuales se ha determinado, en primer lugar, que pudieran tener compromisos en estos proyectos que se han investigado”, dijo Zeneida López Cuadrado, coordinadora de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la Fiscalía, el esquema de corrupción que habría utilizado el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de 3 billones de pesos.

“Los elementos materiales probatorios indican que funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos de infraestructura, educación, agua y saneamiento básico, deporte y recreación, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros”, señaló el ente acusador.

Son dos las fases de investigación de acuerdo con la Fiscalía. La primera, contra los particulares que resultaron comprometidos con el manejo de recursos de regalías; la segunda, contra los funcionarios públicos, para el caso los gobernadores. Justamente en las últimas horas se reportó la captura de 13 personas señaladas de participar en los hechos de corrupción.

“La investigación permitió establecer que para ejecutar las acciones ilícitas habrían adoptado un manual de contratación propio, mediante el cual adjudicaban contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos”, explicó la Fiscalía tras los operativos.

Capturados por corrupción en las regalías. Foto: Suministrada (API)

Los gobernadores investigados son:

Oscar Enrique Sánchez Guerrero, Amazonas.

María Margarita Guerra Zúñiga, Magdalena.

Luis Alfredo Gutiérrez García, Vaupés.

Fulberto Guevara, Vichada

Yeison Ferney Rojas Martínez, de Guaviare

Rafael Alejandro Martínez, exgobernador de Magdalena

Álvaro Arley León Flórez, exgobernador de Vichada.

Además:

Rafael Jesús Tarzona, exdirector de Asuntos Jurídicos de Guaviare

Liliana Flórez Salazar, exsecretaria de Vichada.