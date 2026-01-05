El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que presentará una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra varios dirigentes políticos, a quienes acusa de promover conductas que podrían afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia.

El anuncio del ministro Sanguino aparece en medio del clima de tensión regional generado por los recientes bombardeos del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Venezuela.

El comunicado fue publicado a través de un mensaje público, en el que Sanguino señaló directamente al senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, a la representante Lina María Garrido y a otros actores políticos, a quienes atribuye llamados o mensajes que, según su interpretación, van más allá del debate político y podrían configurar delitos contra la nación.

Lina María Garrido, representante a la Cámara. Foto: Guillermo Torres / Semana

En su pronunciamiento, el ministro advirtió que “llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política”.

Para sustentar su posición, Sanguino citó de manera expresa el artículo 455 del Código Penal, relativo al delito de menoscabo de la integridad nacional.

Esta norma establece penas de entre 320 y 540 meses de prisión para quien realice actos orientados a someter total o parcialmente el territorio colombiano a dominio extranjero, afectar su carácter de Estado soberano o fragmentar la unidad nacional.

Jonathan Ferney Pulido Hernández será denunciado. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

El ministro también mencionó el artículo 458, que tipifica la participación en hostilidades contra la patria.

“La libertad de expresión no ampara la traición a la patria”, señaló Sanguino, subrayando que la defensa del territorio nacional es un deber ciudadano y, con mayor razón, una obligación constitucional de quienes ejercen cargos de representación política.

El pronunciamiento se da en un contexto de alta sensibilidad diplomática, tras los mensajes de Trump sobre Venezuela y las reacciones que estos han provocado en sectores políticos colombianos que han respaldado, criticado o amplificado esas posturas.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Desde el Gobierno nacional, la línea ha sido insistir en la defensa de la soberanía, el respeto al derecho internacional y el rechazo a cualquier forma de intervención militar extranjera en la región.

En las próximas horas se espera que Sanguino formalice la denuncia y precise el alcance de las conductas que considera constitutivas de delito, mientras crece la tensión en el hemisferio a la espera de las próximas decisiones de Donald Trump sobre Venezuela y, posiblemente, de otras naciones de la región.