Martha Peralta pasa su primera noche detenida y custodiada por caso de corrupción en la UNGRD

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, pasó del Congreso a estar detenida por el saqueo de la UNGRD, después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó esa medida, ante la posibilidad de que no se presente a la indagatoria que continúa este viernes 19 de junio.

SEMANA conoció, por fuentes internas del proceso, que la magistrada Cristina Lombana, quien lleva este caso contra la legisladora, habría intentado enviar a la congresista a un centro de detención para que pasara la noche, pero por recomendación de la Procuraduría esa medida se terminó flexibilizando con una detención en su vivienda con vigilancia policial las 24 horas.

Corte Suprema capturó a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, en medio de la indagatoria por caso UNGRD

Así fue como la senadora Martha Peralta pasó su primera noche detenida por el escándalo de la UNGRD. Lo particular es que esa medida de aseguramiento se dio en medio de la indagatoria a la que ella asistió por esta investigación que adelanta la magistrada Lombana.

Para la diligencia de este viernes 19 de junio a las 8:30 a.m., se espera que la congresista llegue a la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá, custodiada por un robusto dispositivo de la Policía que se ha encargado de vigilarla después de la orden que emitió la Corte Suprema de Justicia.

Se espera que con el fin de la indagatoria, que es el proceso en el que Peralta conoce los hechos y los delitos por los que se le investiga, la Sala de Instrucción pueda definir la situación jurídica de la congresista que estaba liderando la campaña presidencial de Iván Cepeda, en La Guajira.

Los congresistas Martha Peralta, Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur y Karen Manrique fueron los primeros funcionarios que terminaron detenidos por el mayor escándalo de corrupción que se dio durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, fue el responsable de poner ante la justicia a la senadora guajira, luego de que reveló en la Fiscalía que lo habría contactado supuestamente para direccionar un contrato de maquinaria amarilla para unos “amigos”. Esa licitación por más de 2.000 millones de pesos era para reparar jagueyes en La Guajira, los pozos que permiten recoger agua en ese departamento.

En el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, también integrante de la Sala de Instrucción, cursa otra investigación contra la senadora Peralta por el supuesto direccionamiento que le habría dado a una serie de contratos de la UNGRD para su colega Berenice Bedoya, para recibir apoyos sobre la reforma pensional que en ese momento se discutía en el Congreso.