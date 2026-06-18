La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, fue capturada en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, justo después de que se presentó a la indagatoria por la investigación en su contra relacionada con el saqueo a la UNGRD.

A las 2:04 p.m. de este jueves, la periodista Diana Saray, en su espacio En La Diana, con el medio digital Metropolitano, había revelado en primicia que la congresista sería capturada, tal como ocurrió horas después.

Senadora Martha Peralta llegó a la indagatoria por caso UNGRD alegando que todo sería una “persecución política”

La congresista, quien apoya la candidatura a la Presidencia de Iván Cepeda, fue capturada en medio de la diligencia que atendió después de que la magistrada Cristina Lombana, ponente de su caso, le ordenó a la Policía que la condujera a la diligencia tras pedir dos aplazamientos de la indagatoria.

Fuentes del proceso aseguraron que la orden de captura procede mientras se completa la diligencia de indagatoria, que comenzó este jueves y finalizaría este viernes 18 de junio en la Corte Suprema. Al término de la diligencia se definirá su situación jurídica.

¿Cuál es el escándalo que salpica a Peralta?

SEMANA reveló, en exclusiva, en julio del año pasado, el principio de oportunidad que Olmedo López estaba negociando con la justicia, en el cual expuso los nombres de Francisco y Jorge Rizcala, dos supuestos amigos de la congresista que ella habría recomendado para quedarse con un contrato de maquinaria amarilla en La Guajira.

En ese principio de oportunidad, el exdirector de la UNGRD le contó a la Fiscalía: “Durante septiembre de 2023 sostuvo una reunión en las instalaciones de la UNGRD con la senadora Martha Peralta Epieyú y los particulares Issa Francisco Rizcala y Jorge Rizcala, propietarios de maquinaria amarilla, en donde le solicitó tramitar un negocio jurídico a cargo de la UNGRD para el mantenimiento de jagüeyes”.

Olmedo López y el 'conclave' en Casa Nariño. Foto: SEMANA

Lo que contó Olmedo López salpicaba a la senadora del Pacto Histórico con un supuesto direccionamiento de dicho contrato e incluso advirtió que las pretensiones de la líder política “en efecto ocurrió”.

Esa información terminó llegando, por reparto, al despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien le abrió una indagación, adelantó la investigación y hasta ordenó a la Policía conducir a la legisladora a la indagatoria programada para este jueves 18 de junio, después de que ella solicitó aplazar dicha diligencia en dos oportunidades.

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, tiene otro proceso pendiente en la Corte Suprema por el caso de la UNGRD, relacionado con el supuesto direccionamiento de contratos a su colega Berenice Bedoya, a cambio de recibir apoyos para la polémica reforma pensional, que sigue varada en la Corte Constitucional.