Escándalo en la UNGRD: senadora Martha Peralta es citada a indagatoria por contrato en La Guajira

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, será vinculada formalmente a la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por el supuesto direccionamiento que se habría dado en un contrato de maquinaria amarilla en el departamento de La Guajira.

La congresista deberá presentarse a indagatoria este jueves 18 de junio en la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá, para que conozca los delitos por los que está siendo acusada, pero también podrá defenderse y rendir sus explicaciones de manera libre y voluntaria.

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Contratos para los amigos

En julio del año pasado, SEMANA reveló en exclusiva el principio de oportunidad que Olmedo López negociaba para buscar beneficios judiciales en su proceso; sin embargo, ese mecanismo también terminó destapando la supuesta participación que habría tenido la senadora Peralta en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro.

El exdirector de la UNGRD acusó en ese momento a la congresista de La Guajira de pedir contratos de maquinaria amarilla de la entidad para que fueran entregados a contratistas amigos suyos. López dijo que el direccionamiento habría superado el monto de 2.100 millones de pesos.

En el documento conocido por esta revista se lee que “durante septiembre de 2023 sostuvo una reunión en las instalaciones de la UNGRD con la senadora Martha Peralta Epieyú y los particulares Issa Francisco Rizcala y Jorge Rizcala, propietarios de maquinaria amarilla, en donde le solicitó tramitar un negocio jurídico a cargo de la UNGRD para el mantenimiento de jagüeyes”.

Los jagüeyes son una especie de pozos para recolectar agua en La Guajira, el mismo departamento donde el presidente Petro prometió una gigantesca inversión, pero, según López, la senadora habría buscado intereses distintos de los pobladores de su propia región.

El principio de oportunidad que tenía en ese momento Olmedo López con la Fiscalía señalaba que para la ejecución del contrato “requiere el empleo de maquinaria amarilla, el cual debía ser direccionado y adjudicado a Isaac Francisco Rizcala y Jorge Rizcala, como en efecto ocurrió”. Ahí estaba lo grave del asunto.

Caso Berenice Bedoya

La senadora Martha Peralta también está siendo investigada en la Corte Suprema después de que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, aseguró que le dieron instrucciones para ponerse a su “disposición” con el objetivo de conseguir apoyos políticos en el Congreso.

López le contó a la justicia que Peralta habría direccionado contratos para la senadora Berenice Bedoya, a cambio de recibir su apoyo en la polémica reforma pensional que sigue en su control de revisión ante la Corte Constitucional.

Desde el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda se adelanta la investigación contra las senadoras Martha Peralta y Berenice Bedoya, que se habría dado en medio del saqueo a la UNGRD.