Martha Peralta y Berenice Bedoya rendirán versión en la Corte Suprema por escándalo de corrupción en la UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó para este miércoles 6 de mayo a las senadoras Marta Peralta y Berenice Bedoya para que entreguen su versión libre frente al saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

SEMANA conoció que desde el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda salió la citación para que las dos congresistas entreguen su testimonio frente a los señalamientos que han salido en su contra por el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido al Gobierno Petro.

Corrupción en la UNGRD: María Alejandra Benavides declarará en las investigaciones a las congresistas Martha Peralta Epieyú y Sor Berenice Bedoya

La versión libre de las dos legisladoras será escuchada después de que el magistrado de la Sala de Instrucción tomó las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Esta revista reveló en octubre del año pasado la confesión de López sobre cómo la senadora Peralta habría direccionado contratos para su colega Berenice Bedoya, a cambio de recibir su apoyo en la polémica reforma pensional que sigue varada en su control de revisión en la Corte Constitucional.

El magistrado Marco Antonio Rueda lleva la investigación por la presunta repartija de contratos en el Invías a congresistas a cambio de sus votos. Foto: Corte Suprema de Justicia

El exdirector de la UNGRD advirtió que por instrucción del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también procesado y en la cárcel por este caso, llegó el 13 de junio de 2023 hasta la Comisión Séptima del Senado, donde se preparaban para debatir la reforma pensional, para reunirse con la senadora Peralta Epieyú.

Olmedo López aseguró que su ingreso al Congreso fue autorizado por Martha Peralta, la cita era en la oficina 338B, pero terminó llegando a la Comisión Séptima, donde estaba la senadora, a quien identificó como la “coordinadora del equipo de Gobierno”, participando en el debate de la pensional.

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez es uno de los principales testigos de la Fiscalía General. Foto: Colprensa

“Ella (Peralta) inició una conversación con la senadora Berenice Bedoya (...) y lo primero que me presentan allí en pantalla su celular, que luego, el 15 de junio, me lo envía, y es la posibilidad de tramitar a través de la UNGRD un contrato (sic)”, dijo Olmedo López a la Fiscalía.

Por su parte, la exasesora del entonces ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla), María Alejandra Benavides, también estuvo el pasado jueves 4 de abril a las 4:00 p.m., rindiendo su versión en el despacho del magistrado Rueda que tiene en la mira a las congresistas Bedoya y Peralta por este caso que tiene en la cárcel a altos funcionarios del Gobierno Petro, congresistas, directivos y un puñado de servidores