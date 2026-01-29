“Usted es una vergüenza para La Guajira”: Vicky Dávila pone en su lugar a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico

La candidata presidencial Vicky Dávila continúa recorriendo el país y este jueves estuvo en el departamento de La Guajira compartiendo con las comunidades indígenas.

Pero al parecer a la senadora Martha Peralta, salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGDR, le molestó que la aspirante presidencial se tomara fotos con la comunidad y luciendo las prendas guajiras.

“Yo no me visto de indígena por conveniencia electoral. Yo soy wayuu, hablante del wayunaiki, parte de este territorio, de esta historia y de esta lucha, no solo en campaña. ¡Pero se rasgan las vestiduras porque me pongo un jean!”, dijo Peralta.

Por esa razón, Dávila le contestó de inmediato en sus redes sociales y la puso en su lugar:

“Congresista Martha Peralta, para mí fue un honor recibir la manta de las manos de las valientes mujeres wayuu. Usted, en cambio, ha deshonrado la tradición y el honor matriarcal, los ancestros y la cultura. Usted sabe todo lo que ha hecho”, dijo.

Agregó: “Usted es una vergüenza para La Guajira, cómplice política de este Gobierno corrupto que se robó la plata del agua de los guajiros con sed. ¿Por qué no te callas, Martha Peralta, ya que no tienes autoridad moral? No representas a esas maravillosas mujeres que conocí hoy. A ellas el honor, para ti, la justicia”.