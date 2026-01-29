Confidenciales

“Usted es una vergüenza para La Guajira”: Vicky Dávila pone en su lugar a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico

La congresista criticó la visita de la candidata presidencial a ese departamento, pero Dávila le recordó que “no tiene autoridad moral” y que le debe explicaciones a “los guajiros con sed”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
30 de enero de 2026, 12:44 a. m.
Vicky Dávila y Martha Peralta
Vicky Dávila y Martha Peralta Foto: SEMANA

La candidata presidencial Vicky Dávila continúa recorriendo el país y este jueves estuvo en el departamento de La Guajira compartiendo con las comunidades indígenas.

Pero al parecer a la senadora Martha Peralta, salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGDR, le molestó que la aspirante presidencial se tomara fotos con la comunidad y luciendo las prendas guajiras.

“Yo no me visto de indígena por conveniencia electoral. Yo soy wayuu, hablante del wayunaiki, parte de este territorio, de esta historia y de esta lucha, no solo en campaña. ¡Pero se rasgan las vestiduras porque me pongo un jean!”, dijo Peralta.

Por esa razón, Dávila le contestó de inmediato en sus redes sociales y la puso en su lugar:

Confidenciales

El camino a seguir que indica la presidenta del Consejo Gremial, tras suspensión provisional del decreto de emergencia económica

Confidenciales

“El presidente Trump no come cuento y nosotros tampoco”: le dicen a Petro

Confidenciales

“Riesgo tangible”: minDefensa revela lo que le preocupa sobre las elecciones en el 2026

Confidenciales

Bomberos de Bogotá evacuaron a 600 personas del Palacio de Justicia por emergencia en sala de computo

Confidenciales

Denunciarán a Claudia López tras comentario sobre el Centro Democrático

Confidenciales

Roy Barreras llegó a Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

Confidenciales

Clara López inscribirá su candidatura presidencial: “Una alternativa para dar continuidad al proyecto liderado por Gustavo Petro”

Política

Vicky Dávila sale en defensa de Álvaro Uribe y asegura que “Cepeda y Petro ya han intentado ponerlo preso”

Confidenciales

El tremendo susto de Vicky Dávila y su equipo tras quedar encerrados en un ascensor en Corabastos

Confidenciales

“Ojalá en el 2026 nos gobierne una mujer”: elogios a la Gran Consulta por Colombia

“Congresista Martha Peralta, para mí fue un honor recibir la manta de las manos de las valientes mujeres wayuu. Usted, en cambio, ha deshonrado la tradición y el honor matriarcal, los ancestros y la cultura. Usted sabe todo lo que ha hecho”, dijo.

Agregó: “Usted es una vergüenza para La Guajira, cómplice política de este Gobierno corrupto que se robó la plata del agua de los guajiros con sed. ¿Por qué no te callas, Martha Peralta, ya que no tienes autoridad moral? No representas a esas maravillosas mujeres que conocí hoy. A ellas el honor, para ti, la justicia”.

Más de Confidenciales

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén.

El camino a seguir que indica la presidenta del Consejo Gremial, tras suspensión provisional del decreto de emergencia económica

Vicky Dávila y Martha Peralta

“Usted es una vergüenza para La Guajira”: Vicky Dávila pone en su lugar a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico

Gustavo Petro y Donald Trump

“El presidente Trump no come cuento y nosotros tampoco”: le dicen a Petro

Aranceles Ecuador - Decreto de Emergencia.

“Riesgo tangible”: minDefensa revela lo que le preocupa sobre las elecciones en el 2026

Bomberos en el Palacio de Justicia

Bomberos de Bogotá evacuaron a 600 personas del Palacio de Justicia por emergencia en sala de computo

Claudia López

Denunciarán a Claudia López tras comentario sobre el Centro Democrático

Roy Barreras y Bernie Moreno se reunirán en Washington.

Roy Barreras llegó a Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

Clara López Obregón

Clara López inscribirá su candidatura presidencial: “Una alternativa para dar continuidad al proyecto liderado por Gustavo Petro”

Gustavo Petro, durante el acto de firma del comodato del Hospital San Juan de Dios

Gustavo Petro defiende su discurso: “Hablar de temas sexuales no es disparate”

La magistrada Mary Lucero Novoa Moreno fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

Mary Lucero Novoa fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura

Noticias Destacadas