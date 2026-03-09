Los congresistas reelegidos que son investigados por presunta corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal

Las investigaciones que reposan en la Corte Suprema de Justicia contra varios políticos no fueron impedimento para que se hicieran reelegir un puñado de congresistas que pusieron su nombre en las urnas durante las pasadas elecciones al Senado de la República y a la Cámara de Representantes.

Escándalos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y en el Invías, presunto direccionamiento de contratos y hasta una supuesta financiación ilegal de campaña al Congreso de la República, hacen parte de las extensas investigaciones que adelanta la Corte contra congresistas que disfrutarán otros cuatro años en el legislativo.

Las investigaciones tienen en la mira a integrantes de diferentes movimientos políticos que hoy tienen una representatividad en el Congreso de la República, como el Pacto Histórico, el Partido Conservador y el Movimiento Alternativo Indígena (Mais).

Corrupción en la UNGRD: la suerte jurídica de los congresistas quedó en manos de los conjueces

El ascenso de Escaf y la permanencia de Flórez

El reconocido presentador de televisión Agmeth Escaf logró en las pasadas elecciones pasar de la Cámara de Representantes y llegar al Senado de la República, pese a la investigación que tiene en su contra por la presunta financiación ilegal de su campaña. Mismo proceso que tiene su colega Pedro Flórez, quien también se hizo reelegir al Senado.

Escaf y Flórez están siendo investigados desde el año 2023 por el magistrado César Reyes, expresidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el exdiputado Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Petro, los acusó de presuntas irregularidades en la financiación de sus campañas al Congreso en 2022.

Las declaraciones de Petro Burgos se dieron en medio de las declaraciones que dio en la Fiscalía General de la Nación, por el proceso que tiene en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Las declaraciones provocaron que hasta la Corte citara a los actuales senadores para que le explicaran a la justicia la forma en que habrían financiado esas campañas electorales.

Pese a esos procesos que han generado cuestionamientos sobre la reputación y credibilidad de los aspirantes, Pedro Flórez y Agmeth Escaf ahora son parte de las 25 curules del Senado de la República que logró el Pacto Histórico en las pasadas elecciones. Las investigaciones continúan.

Pedro Flórez tiene un caso abierto. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El caso fruver de David Racero

Un día después de que David Racero pasara de la Cámara de Representantes al Senado de la República, estuvo en el despacho del magistrado César Reyes rindiendo indagatoria en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, por el famoso caso que hay en su contra conocido como fruver.

El congresista estuvo acompañado de su abogado de confianza para dar las explicaciones necesarias frente a los señalamientos que lo salpican con una presunta vinculación laboral de integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) con un local comercial de frutas y verduras que habría sido propiedad de su familia en Bogotá.

David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico por Bogotá, rinde indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por el “caso del fruver”. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Sobre ese caso hay pruebas que demuestran cómo Racero, al parecer, dio instrucciones para mover el dinero de dicho establecimiento, los pagos que se deberían efectuar a ciertos proveedores y hasta supuestos préstamos a integrantes de su UTL para cubrir los gastos del negocio.

Pese a esa investigación que pone en entredicho su labor, el Pacto logró la primera posición de curules en el Senado, obteniendo más de 4.4 millones de votos para obtener 25 escaños, y Racero habría logrado ascender de la Cámara al Senado de la República.

UNGRD: Wadith Manzur y Martha Peralta

Uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido al gobierno Petro fue el que se desató en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), durante la administración de Olmedo López, pero eso no fue suficiente para frenar las aspiraciones de dos reconocidos políticos en la costa: Wadith Manzur y Martha Peralta.

El representante a la Cámara por el partido Conservador, Wadith Manzur, logró dar el salto al Senado de la República, luego de conseguir más de 110.000 votos que lo dejaron como la segunda votación más alta del Senado por su movimiento político, por detrás de su colega Nadia Blel.

Wadith Manzur Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Manzur está siendo investigado en el despacho del magistrado Misael Rodríguez junto a los congresistas Julián Peinado, Karen Manrique, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñóz, quienes eran parte de la Comisión de Crédito Público y habrían acordado beneficiarse de tres contratos por más de 90.000 millones de pesos para votar a favor los créditos internacionales que solicitaba para la época el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Por su parte, la congresista Martha Peralta repite curul indígena en el Senado por los próximos cuatro años, después de que obtuvo más de 59 mil votos pese a los cuestionamientos que han recaído en su contra por el caso UNGRD.

El caso de Peralta es distinto al de Manzur, pues el proceso contra la senadora avanza en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, después de que el exdirector de la Unidad, Olmedo López, la acusara de ser la supuesta coordinadora de la estrategia del Gobierno Petro en el Congreso que habría gestionado proyectos de la entidad para beneficiar a varios legisladores.

Senadora por el Pacto Histórico, Martha Peralta. Foto: Tomada de redes

Durante la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la Fiscalía reveló la presunta participación de la congresista del Pacto Histórico en la repartija de contratos en el congreso para apoyar las reformas del Gobierno.

La investigación de Juan Loreto Gómez por caso Invias

Juan Loreto Gómez es uno de los representantes a la Cámara por La Guajira que repetirá otro periodo legislativo en la Cámara de Representantes, pese a que su nombre terminó en una investigación en la Corte Suprema por las declaraciones que dio María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, por el escándalo de la UNGRD.

Las declaraciones de la exfuncionaria revelaron que la olla de corrupción no solo se habría cocinado en esa entidad, sino que los tentáculos se extendieron hasta el Instituto Nacional de Vías (Invías), donde se habría dado una presunta injerencia indebida de millonarios contratos que presuntamente pasaban por la aprobación del Ministerio de Hacienda.

Representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez. Foto: Tomada de Instagram de @juanlogomezs

Por ese caso, el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda adelanta una investigación contra 32 congresistas, entre ellos Katherine Miranda, Olga Lucía Velásquez, Efraín Cepeda y a Juan Loreto Gómez, quien salió reelecto en jornada electoral que vivió Colombia este domingo 8 de marzo.

El regreso de David Barguil en medio de una investigación

El regreso de David Barguil al Senado de la República se dio en medio de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por el delito de presunto tráfico de influencias desde el año 2022.

El senador que fue cabeza de lista al Senado por el Partido Conservador es investigado por supuestamente ayudar a un alcalde en Sucre para que impulsara en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) una serie de recursos para el municipio, pero las gestiones le habrían generado una supuesta coima.

Con esa investigación en su contra, las urnas no castigaron el pasado de Barguil y salió como uno de los senadores que vuelve al Congreso de la República, después de que estuvo un periodo por fuera del legislativo y regresa para ocupar una curul en el periodo 2026-2030.