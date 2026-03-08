Barranquilla vive este domingo 8 de marzo una jornada electoral con medidas especiales de movilidad y seguridad. Las autoridades confirmaron controles de tránsito cerca de los puestos de votación, operación normal del transporte público y la aplicación de ley seca en toda la ciudad.

Medidas de seguridad adoptadas en Barranquilla para las elecciones legislativas del 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo de 2026, Barranquilla vive una jornada especial por las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas presidenciales, por lo que las autoridades activaron medidas de seguridad y control para garantizar el normal desarrollo de la votación. Aunque la ciudad no tiene cierres viales masivos como en otras capitales, sí se aplican restricciones y operativos especiales que pueden afectar la movilidad durante el día.

Movilidad durante la jornada electoral

La jornada de votación en Colombia se desarrolla entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., periodo en el cual las autoridades priorizan el acceso a los puestos de votación y el control del orden público.

En Barranquilla, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial implementa operativos de regulación en sectores donde funcionan centros de votación, con alta afluencia de ciudadanos.

Especialmente, se vigilará cerca de instituciones educativas, coliseos y sedes oficiales habilitadas por la Registraduría.

Estos controles buscan evitar congestiones y garantizar el paso de peatones y votantes.

En Barranquilla se implementó un plan especial de movilidad, que incluye:

Presencia de agentes de tránsito en zonas con alta afluencia de votantes.

en zonas con alta afluencia de votantes. Regulación del tráfico alrededor de colegios, universidades y centros habilitados como puestos de votación.

alrededor de colegios, universidades y centros habilitados como puestos de votación. Posibles cierres o desvíos temporales en calles cercanas a los puestos, según la cantidad de ciudadanos.

Cómo operará el transporte público

El transporte público urbano y el sistema masivo Transmetro funcionan con normalidad durante la jornada electoral, con rutas habituales para facilitar el traslado de votantes hacia los centros de sufragio.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación, ya que es posible que se registren mayores tiempos de viaje en zonas cercanas a los puestos de votación o en corredores principales de la ciudad, como la calle Murillo (calle 45), uno de los ejes de movilidad más importantes del sistema de transporte público.

Otras medidas que pueden afectar la movilidad

Durante las elecciones rigen varias disposiciones nacionales orientadas a mantener el orden público. Entre ellas destacan:

Ley seca desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 , que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

desde las , que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Refuerzo de operativos de Policía y controles en las vías cercanas a los puestos de votación .

. Restricciones a actividades de campaña o propaganda política durante la jornada electoral.

Las autoridades locales recomiendan a los votantes usar transporte público, caminar o compartir vehículo, con el fin de reducir la congestión en los alrededores de los puestos de votación.

También sugieren acudir temprano a votar para evitar filas y facilitar la movilidad durante el resto del día.

En general, la ciudad mantiene operación normal del transporte y sin cierres viales generalizados, pero con presencia de agentes de tránsito y controles puntuales para asegurar que la jornada electoral se desarrolle de forma segura y organizada.