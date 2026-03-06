Medidas de seguridad adoptadas en Barranquilla para las elecciones legislativas del 8 de marzo

Se acerca uno de los momentos más importantes para la democracia colombiana: las elecciones legislativas. En estas, los colombianos podrán elegir a quienes serían los próximos integrantes del Congreso de la República y también participar en las consultas presidenciales.

Dada la importancia de la jornada que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo, en Barranquilla se han tomado las medidas de seguridad necesarias para garantizar un óptimo desarrollo de la jornada electoral.

Se hará un despliegue de más de 1.600 miembros de la Policía Nacional en toda la capital del Atlántico, incluyendo su área metropolitana.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Camelo, ha dicho: “Tenemos aproximadamente el 90 % del total de las mesas cubiertas en la zona metropolitana de Barranquilla con una presencia efectiva”.

Del mismo modo, Camelo ha indicado que se han venido adelantando distintas labores preventivas de cara a la jornada electoral: “En estos momentos estamos desplegando nuestras unidades de manera preventiva en barrios y localidades. El día de las elecciones estaremos en los puestos fijos y también en otras actividades de servicio relacionadas con el proceso electoral”.

El comandante insta a la comunidad a ejercer su derecho, afirmando: “Nuestra invitación es a que la comunidad salga y cumpla con su ejercicio democrático. Su Fuerza Pública estará en las calles y en los puestos de votación protegiendo su derecho sagrado de elegir y votar”.

Además del despliegue de uniformados, se indica que desde la Gobernación se ha realizado la activación de un plan de seguridad de carácter departamental que incluirá sobrevuelos ejecutados por parte de la Fuerza Aérea y del helicóptero Halcón, perteneciente a la Policía Nacional.

Se recomienda a toda la ciudadanía que vaya a ejercer su derecho al voto hacerlo con tiempo, ya que puede perder la posibilidad de votar si llega luego del cierre de las mesas de votación.

También recuerde que puede denunciar cualquier irregularidad que observe en medio de la jornada. De igual forma, es importante que revise su puesto de votación con anticipación para dirigirse al sitio habilitado para votar.

La Registraduría Nacional ha alertado sobre la creación de páginas web falsas de la entidad, por lo que es necesario verificar que se trate del portal oficial www.registraduria.gov.co a la hora de hacer las respectivas consultas.

Por parte de la Registraduría se ha habilitado la aplicación móvil aVotar, que puede ser descargada por medio de Google Play o App Store, donde se puede revisar información sobre los puestos de votación y la jornada electoral.