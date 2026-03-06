Barranquilla

Medidas de seguridad adoptadas en Barranquilla para las elecciones legislativas del 8 de marzo

Se hará un despliegue de uniformados de la policía, así como sobrevuelos de la Fuerza Aérea.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

6 de marzo de 2026, 2:38 p. m.
Elecciones legislativas en Colombia.
Elecciones legislativas en Colombia. Foto: Guillermo González

Se acerca uno de los momentos más importantes para la democracia colombiana: las elecciones legislativas. En estas, los colombianos podrán elegir a quienes serían los próximos integrantes del Congreso de la República y también participar en las consultas presidenciales.

Alejandro Char Jr. haciendo política: respaldó a Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute de Cambio Radical

Dada la importancia de la jornada que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo, en Barranquilla se han tomado las medidas de seguridad necesarias para garantizar un óptimo desarrollo de la jornada electoral.

Policía y Ejército harán controles de seguridad en Barranquilla.
Policía en Barranquilla, imagen de referencia. Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla

Se hará un despliegue de más de 1.600 miembros de la Policía Nacional en toda la capital del Atlántico, incluyendo su área metropolitana.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Camelo, ha dicho: “Tenemos aproximadamente el 90 % del total de las mesas cubiertas en la zona metropolitana de Barranquilla con una presencia efectiva”.

Barranquilla

Así puede inscribirse al nuevo curso de Cartagena Sí Emprende para hacer crecer su negocio

Barranquilla

Autoridades hacen aterradora revelación sobre caso de hermanas asesinadas en Atlántico

Barranquilla

Esta es la línea de tiempo en poder de las autoridades con la que encontraron a las hermanas asesinadas en Atlántico

Barranquilla

Cartagena y múltiples municipios de Bolívar tendrán cortes de luz del 3 al 6 de marzo

Barranquilla

Millonaria recompensa para ubicar a más responsables del asesinato de dos hermanas en el Atlántico

Barranquilla

Susto en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla: niño se metió a la pista y todo quedó grabado en video

Barranquilla

Barranquilla activa cerco sanitario con 44.700 vacunas, ante riesgo de rientroducción del Sarampión en Colombia

Turismo

La nueva apuesta turística de Barranquilla que promete conectar a sus visitantes con Bocas de Ceniza

Barranquilla

Caen los presuntos responsables de asesinar a dos hermanas menores de edad en Atlántico

Barranquilla

Fiesta, extorsión y posible vínculo criminal: las hipótesis del crimen de dos hermanas, de 14 y 17 años, en Malambo

Del mismo modo, Camelo ha indicado que se han venido adelantando distintas labores preventivas de cara a la jornada electoral: “En estos momentos estamos desplegando nuestras unidades de manera preventiva en barrios y localidades. El día de las elecciones estaremos en los puestos fijos y también en otras actividades de servicio relacionadas con el proceso electoral”.

El comandante insta a la comunidad a ejercer su derecho, afirmando: “Nuestra invitación es a que la comunidad salga y cumpla con su ejercicio democrático. Su Fuerza Pública estará en las calles y en los puestos de votación protegiendo su derecho sagrado de elegir y votar”.

Además del despliegue de uniformados, se indica que desde la Gobernación se ha realizado la activación de un plan de seguridad de carácter departamental que incluirá sobrevuelos ejecutados por parte de la Fuerza Aérea y del helicóptero Halcón, perteneciente a la Policía Nacional.

Se recomienda a toda la ciudadanía que vaya a ejercer su derecho al voto hacerlo con tiempo, ya que puede perder la posibilidad de votar si llega luego del cierre de las mesas de votación.

También recuerde que puede denunciar cualquier irregularidad que observe en medio de la jornada. De igual forma, es importante que revise su puesto de votación con anticipación para dirigirse al sitio habilitado para votar.

Votación, Filas, voto, elecciones, gente votando, urnas, puesto de votación, mesa en Barranquilla
Votaciones en Barranquilla. Foto: Guillermo González

La Registraduría Nacional ha alertado sobre la creación de páginas web falsas de la entidad, por lo que es necesario verificar que se trate del portal oficial www.registraduria.gov.co a la hora de hacer las respectivas consultas.

Registraduría alerta por páginas web falsas para las elecciones: estos son los canales oficiales

Por parte de la Registraduría se ha habilitado la aplicación móvil aVotar, que puede ser descargada por medio de Google Play o App Store, donde se puede revisar información sobre los puestos de votación y la jornada electoral.

Más de Barranquilla

La plataforma de formación empresarial abre inscripciones para un nuevo curso dirigido a emprendedores que buscan fortalecer la gestión de sus negocios y mejorar sus estrategias de crecimiento en Cartagena.

Así puede inscribirse al nuevo curso de Cartagena Sí Emprende para hacer crecer su negocio

Las hermanas Hernández Noriega.

Autoridades hacen aterradora revelación sobre caso de hermanas asesinadas en Atlántico

En esta zona enmontada encontraron los cuerpos sin vida de las dos hermanas menores de edad.

Esta es la línea de tiempo en poder de las autoridades con la que encontraron a las hermanas asesinadas en Atlántico

Cortes programados de energía afectarán barrios y sectores de Cartagena y varios municipios de Bolívar entre el 3 y el 6 de marzo, según Afinia

Cartagena y múltiples municipios de Bolívar tendrán cortes de luz del 3 al 6 de marzo

Yesid Turbay, Jefe de la Oficina de Convivencia y Seguridad en Barranquilla.

Millonaria recompensa para ubicar a más responsables del asesinato de dos hermanas en el Atlántico

El niño en la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

Susto en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla: niño se metió a la pista y todo quedó grabado en video

La Secretaría Distrital de Salud puso en marcha un plan preventivo con 44.700 dosis disponibles de vacuna triple viral y SR

Barranquilla activa cerco sanitario con 44.700 vacunas, ante riesgo de rientroducción del Sarampión en Colombia

Sitio donde hallaron los cuerpos sin vida y afueras de la clínica donde se registraron las capturas.

Caen los presuntos responsables de asesinar a dos hermanas menores de edad en Atlántico

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.

Fiesta, extorsión y posible vínculo criminal: las hipótesis del crimen de dos hermanas, de 14 y 17 años, en Malambo

Noticias Destacadas