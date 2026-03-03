Alejandro Char Jr. haciendo política: respaldó a Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute de Cambio Radical

Nuevamente se le vio a Alejandro Char Jr. haciendo política en el Atlántico. En esta oportunidad, en el cierre de campaña al Congreso con el exconcejal de Barranquilla Estefanel Gutiérrez a la Cámara por el Atlántico y Gonzalo Baute al Senado.

Estos dos aspirantes van por el partido Cambio Radical. El evento político estuvo marcado por mensajes de renovación, trabajo en equipo y continuidad en los proyectos que, según los aspirantes, han impulsado el desarrollo de la ciudad ante el país y el mundo entero.

Gutiérrez, es el número 107 en la lista a la Cámara, y Gonzalo Baute, 99 en la lista al Senado, reiteraron su compromiso de trabajar desde el Congreso por más oportunidades, especialmente para la juventud.

Durante su intervención, Alejandro Char Jr. destacó la transformación que ha vivido la ciudad de la mano de su padre, actual alcalde.