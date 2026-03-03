Confidenciales

Alejandro Char Jr. haciendo política: respaldó a Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute de Cambio Radical

Se le ha visto haciendo campaña por Cambio Radical.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 7:57 a. m.
Alejandro Char Jr. acompañado de varios aspirantes al Congreso por Cambio Radical.
Alejandro Char Jr. acompañado de varios aspirantes al Congreso por Cambio Radical. Foto: Suministrado a SEMANA.

Nuevamente se le vio a Alejandro Char Jr. haciendo política en el Atlántico. En esta oportunidad, en el cierre de campaña al Congreso con el exconcejal de Barranquilla Estefanel Gutiérrez a la Cámara por el Atlántico y Gonzalo Baute al Senado.

Estos dos aspirantes van por el partido Cambio Radical. El evento político estuvo marcado por mensajes de renovación, trabajo en equipo y continuidad en los proyectos que, según los aspirantes, han impulsado el desarrollo de la ciudad ante el país y el mundo entero.

Gutiérrez, es el número 107 en la lista a la Cámara, y Gonzalo Baute, 99 en la lista al Senado, reiteraron su compromiso de trabajar desde el Congreso por más oportunidades, especialmente para la juventud.

Durante su intervención, Alejandro Char Jr. destacó la transformación que ha vivido la ciudad de la mano de su padre, actual alcalde.

