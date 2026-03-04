POLÍTICA

María Paz Gaviria y David Barguil hablaron de su relación después del divorcio, sus profundas diferencias y lo que ocurriría si se encuentran en los pasillos del Congreso

Ambos compiten por dos curules en el Senado y se medirán en las urnas el 8 de marzo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 4:08 p. m.
David Barguil y María Paz Gaviria.
David Barguil y María Paz Gaviria. Foto: FOTOS: SEMANA.

María Paz Gaviria, la hija del expresidente César Gaviria, y el político David Barguil se casaron el 12 de febrero de 2016, pero le pusieron punto final al matrimonio meses después. Ambos son polos opuestos. Ella, muy liberal; él, muy conservador.

El tiempo pasó y, aunque mucho se especuló sobre la joven y poderosa pareja, hoy conservan una buena amistad.

Así lo confesaron en el programa digital Desnúdate con Eva, en el que cada uno habló de cómo será el encuentro en los pasillos del Congreso si ambos resultan elegidos senadores el próximo 8 de marzo.

Gaviria contó que tiene una “magnífica” relación con Barguil. “Con muchas posturas muy distintas, pero le guardo un enorme cariño”, expresó.

Política

Hernán Penagos frena a Petro por alertas de fraude electoral: “No lleguemos a extremos que terminen asesinando personas”

Política

Alfredo Deluque advierte sobre riesgos electorales en La Guajira: “Ese cuentecito de ir a las mesas y meter votos se acabó”

Política

“Repartija del recurso”: Gustavo Petro volvió a arremeter contra la Registraduría a pocos días de las elecciones del 8 de marzo

Política

A Roy Barreras le dijeron “no” dos de sus cuatro fórmulas vicepresidenciales que propuso para su campaña: “Declino tu sorpresiva propuesta”

Política

De las calles del periodismo al Congreso de la República: las propuestas de Andrés Sánchez, el patrullero de la noche, para la Cámara de Representantes

Política

Mauricio Cárdenas entregó su plan de gobierno a los candidatos de la Gran Consulta por Colombia

Política

Revuelo por millonario gasto del Gobierno en una película que tiene un actor de Hollywood: Gustavo Petro se pronunció

El Debate

Vicky Dávila advierte el supuesto motivo por el que Petro habla de posible fraude en las elecciones: “Planes macabros”

Política

Gustavo Petro habló de la caída de las utilidades de Ecopetrol y dio una orden: el mensaje desató reacciones

Política

Sanción a directivos de la campaña de Gustavo Petro será ratificada por el CNE: SEMANA confirmó que los ponentes no aceptaron argumentos del recurso de defensa

Ella lo describió como un “hombre profundamente conservador”. Por ejemplo: “Él no siempre cree en todas las libertades civiles”, dijo.

María Paz contó que ella está en favor del aborto, “especialmente en aquellas tres causales establecidas por la Corte Constitucional”.

-
María Paz Gaviria, candidata al Senado por el Partido Liberal. Foto: Guillermo Torres / Semana

Eva Rey le preguntó si estaba de acuerdo con el matrimonio gay y la política del Partido Liberal respondió: “Por supuesto que sí”.

Igual respondió cuando le preguntaron si respaldaba la adopción entre parejas del mismo sexo.

¿Y la libertad de las drogas?, le interrogaron. “Creo en la legalización de la marihuana y creo en un enfoque de drogas que tiene que ver más con la salud pública y que se enfoca más en atacar la criminalidad”.

¿Ha fumado porro?”, preguntó Rey. “Sí, hace muchos años cuando era más joven”, dijo.

David Barguil.
David Barguil estaba enamorado de María Paz. Y viceversa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Posteriormente, habló en otro escenario David Barguil y se notó la camaradería que aún existe entre la expareja de políticos.

“Le deseo la mejor de las suertes y un éxito a María Paz; es una mujer muy valiosa, muy inteligente. Nosotros nos separamos, pero conservamos una amistad entrañable. Ella es amiga de mi actual esposa y me ha acompañado en los momentos especiales: el bautismo de mi hijo, en los cumpleaños”, contó Barguil.

Jet-set
La exdirectora de ARTBO y figura clave del ecosistema creativo en Bogotá busca llevar al Congreso una visión que conecte regiones, generaciones y sectores. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y reconoció que, contrario a Gaviria, él es provida.

“¿Qué opina del matrimonio gay?”, le preguntaron a Barguil.

“Soy muy respetuoso de lo que cada quien haga con su vida privada. En Colombia son más las solicitudes para adoptar que los niños que se tienen en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adopción. Entonces, ¿por qué negarle a un niño la posibilidad de que tenga papá y mamá?”, respondió.

Tanto Gaviria como Barguil buscan obtener una curul en el Senado el próximo 8 de marzo.

Él ya ha estado en el Congreso y, en el caso de ella, sería la primera vez que ocuparía una curul legislativa.

“Hago un llamado muy importante a los ciudadanos, para que no nos dejemos llevar quizás por lo que es viral; ojalá alejarnos de la política de los likes y estudiar cuidadosamente las propuestas de los candidatos, sus trayectorias, sus partidos, en aras de seleccionar el mejor Congreso para sacar adelante a nuestro país”, destacó María Paz Gaviria en un diálogo reciente con SEMANA.

Quiero hacer una política alejada de los extremos, una política desde las propuestas y, nuevamente, donde propongo a la cultura como camino de desarrollo, de transformación social; ese camino de identidad con el cual se tiene nuevamente que conectar nuestro país en aras de desatascar a nuestra sociedad”, añadió.

Más de Política

Gustavo Petro y Hernán Penagos.

Hernán Penagos frena a Petro por alertas de fraude electoral: “No lleguemos a extremos que terminen asesinando personas”

Alfredo Deluque Zuleta

Alfredo Deluque advierte sobre riesgos electorales en La Guajira: “Ese cuentecito de ir a las mesas y meter votos se acabó”

Gustavo Petro y Registraduría.

“Repartija del recurso”: Gustavo Petro volvió a arremeter contra la Registraduría a pocos días de las elecciones del 8 de marzo

Roy Barrera en campaña presidencial en Cali.

A Roy Barreras le dijeron “no” dos de sus cuatro fórmulas vicepresidenciales que propuso para su campaña: “Declino tu sorpresiva propuesta”

Andrés Sánchez, el patrullero de la noche, habló en SEMANA sobre su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá.

De las calles del periodismo al Congreso de la República: las propuestas de Andrés Sánchez, el patrullero de la noche, para la Cámara de Representantes

Mauricio Cárdenas presentó su plan de gobierno a los integrantes de la Gran Consulta por Colombia.

Mauricio Cárdenas entregó su plan de gobierno a los candidatos de la Gran Consulta por Colombia

El presidente Gustavo Petro habló del polémico gasto de su Gobierno en la realización de una película que costó 4 millones de dólares.

Revuelo por millonario gasto del Gobierno en una película que tiene un actor de Hollywood: Gustavo Petro se pronunció

El registrador Hernán Penagos ha recorrido el país para hacer pedagogía del proceso electoral que tendrá la primera cita el próximo 8 de marzo.

“El software y el sistema es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual”: Hernán Penagos

Semana Noticias

“El fraude electoral en Colombia es la paz total”: Julio César Triana, candidato a la Cámara de Representantes por Huila

Noticias Destacadas