María Paz Gaviria y David Barguil hablaron de su relación después del divorcio, sus profundas diferencias y lo que ocurriría si se encuentran en los pasillos del Congreso

María Paz Gaviria, la hija del expresidente César Gaviria, y el político David Barguil se casaron el 12 de febrero de 2016, pero le pusieron punto final al matrimonio meses después. Ambos son polos opuestos. Ella, muy liberal; él, muy conservador.

El tiempo pasó y, aunque mucho se especuló sobre la joven y poderosa pareja, hoy conservan una buena amistad.

Así lo confesaron en el programa digital Desnúdate con Eva, en el que cada uno habló de cómo será el encuentro en los pasillos del Congreso si ambos resultan elegidos senadores el próximo 8 de marzo.

Gaviria contó que tiene una “magnífica” relación con Barguil. “Con muchas posturas muy distintas, pero le guardo un enorme cariño”, expresó.

Ella lo describió como un “hombre profundamente conservador”. Por ejemplo: “Él no siempre cree en todas las libertades civiles”, dijo.

María Paz contó que ella está en favor del aborto, “especialmente en aquellas tres causales establecidas por la Corte Constitucional”.

María Paz Gaviria, candidata al Senado por el Partido Liberal. Foto: Guillermo Torres / Semana

Eva Rey le preguntó si estaba de acuerdo con el matrimonio gay y la política del Partido Liberal respondió: “Por supuesto que sí”.

Igual respondió cuando le preguntaron si respaldaba la adopción entre parejas del mismo sexo.

¿Y la libertad de las drogas?, le interrogaron. “Creo en la legalización de la marihuana y creo en un enfoque de drogas que tiene que ver más con la salud pública y que se enfoca más en atacar la criminalidad”.

¿Ha fumado porro?”, preguntó Rey. “Sí, hace muchos años cuando era más joven”, dijo.

David Barguil estaba enamorado de María Paz. Y viceversa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Posteriormente, habló en otro escenario David Barguil y se notó la camaradería que aún existe entre la expareja de políticos.

“Le deseo la mejor de las suertes y un éxito a María Paz; es una mujer muy valiosa, muy inteligente. Nosotros nos separamos, pero conservamos una amistad entrañable. Ella es amiga de mi actual esposa y me ha acompañado en los momentos especiales: el bautismo de mi hijo, en los cumpleaños”, contó Barguil.

La exdirectora de ARTBO y figura clave del ecosistema creativo en Bogotá busca llevar al Congreso una visión que conecte regiones, generaciones y sectores. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y reconoció que, contrario a Gaviria, él es provida.

“¿Qué opina del matrimonio gay?”, le preguntaron a Barguil.

“Soy muy respetuoso de lo que cada quien haga con su vida privada. En Colombia son más las solicitudes para adoptar que los niños que se tienen en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adopción. Entonces, ¿por qué negarle a un niño la posibilidad de que tenga papá y mamá?”, respondió.

Tanto Gaviria como Barguil buscan obtener una curul en el Senado el próximo 8 de marzo.

Él ya ha estado en el Congreso y, en el caso de ella, sería la primera vez que ocuparía una curul legislativa.

“Hago un llamado muy importante a los ciudadanos, para que no nos dejemos llevar quizás por lo que es viral; ojalá alejarnos de la política de los likes y estudiar cuidadosamente las propuestas de los candidatos, sus trayectorias, sus partidos, en aras de seleccionar el mejor Congreso para sacar adelante a nuestro país”, destacó María Paz Gaviria en un diálogo reciente con SEMANA.

“Quiero hacer una política alejada de los extremos, una política desde las propuestas y, nuevamente, donde propongo a la cultura como camino de desarrollo, de transformación social; ese camino de identidad con el cual se tiene nuevamente que conectar nuestro país en aras de desatascar a nuestra sociedad”, añadió.