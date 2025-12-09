Suscribirse

EL DEBATE

María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, se refirió a la llegada de influenciadores al Congreso: “Alejarnos de la política de los likes”

La hija del expresidente César Gaviria será candidata al Senado de la República.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
9 de diciembre de 2025, 5:51 p. m.
María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria.
María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria. | Foto: Colprensa

María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, aspirará al Senado por el Partido Liberal, casa política que lidera su papá.

En El Debate de SEMANA, María Paz Gaviria se refirió, entre varios temas, a la llegada al Senado de la República de influenciadores.

MARÍA PAZ GAVIRIA, hija del expresidente César Gaviria, quiere llegar al Senado | El Debate

Gaviria fue consultada sobre si era bueno o malo que la creación de leyes quede en manos de influenciadores, quienes pasarán a ser congresistas.

Contexto: María Paz Gaviria responde a quienes piensan que su aspiración al Senado es por ser hija de un expresidente

“Yo creo que depende, por supuesto, y hay que mirar cada uno de los casos. Creo que hay muchas personas que ejercen control político, que hablan de las transformaciones que necesita el país y creo que es positivo ampliar las voces de la política. Yo misma me siento una mujer que no ha hecho trayectoria desde el Congreso y también es una agenda que yo precisamente quisiera impulsar”, dijo Gaviria en El Debate.

&quot;Alejarnos de la política DE LIKES. Estudiar los candidatos&quot;: María Paz Gaviria | El Debate

De hecho, la hija del expresidente Gaviria recalcó que no se debe generalizar la preparación que tiene cada uno de los influenciadores que llegarán al Congreso de la República.

“Hay que mirar, digamos, los hechos, las propuestas, la trayectoria de cada una de estas personas, su preparación para llegar al Congreso de la República y no creo que se debería generalizar”, señaló.

No obstante, hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje llevar por la “política de los likes”, teniendo en cuenta la fuerza de los influenciadores en las redes sociales.

“Un llamado muy importante a los ciudadanos, para que no nos dejemos llevar quizás por lo que es viral, ojalá alejarnos de la política de los likes y estudiar cuidadosamente las propuestas de los candidatos, sus trayectorias, sus partidos, en aras de seleccionar el mejor Congreso para sacar adelante a nuestro país”, destacó puntualmente.

“Alejarnos de LOS EXTREMOS”, el llamado de María Paz Gaviria para 2026 | El Debate

Por otra parte, sobre su campaña para llegar al Senado, Gaviria manifestó en El Debate que su objetivo es recorrer cada rincón de Colombia escuchando las problemáticas de los ciudadanos.

Quiero hacer una política alejada de los extremos, una política desde las propuestas y, nuevamente, donde propongo a la cultura como camino de desarrollo, de transformación social; ese camino de identidad con el cual se tiene nuevamente que conectar nuestro país en aras de desatascar a nuestra sociedad”, señaló Gaviria en El Debate de SEMANA.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Impresionante incendio consume un edificio residencial en Nueva York y deja varios heridos

2. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

3. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

4. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

5. Los cinco posibles destinos de Luisa Agudelo para 2026: se confirmó la lista de equipos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Paz GaviriaPartido LiberalCongreso de la República

Noticias Destacadas

Entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior.

VIDEO | Armando Benedetti contó detalles del ‘software’ espía hallado en su celular: “El dispositivo se vuelve un micrófono o una cámara”

Redacción Debate
ED 2263

Armando Benedetti contó lo que Petro le dijo sobre el ‘software’ espía detectado en su celular: “Quedamos en shock”

Redacción Debate
Armando Benedetti.

Armando Benedetti dice en vivo quién estaría detrás de las ‘chuzadas’ a su celular: “Es una hipótesis”

Redacción Debate

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.