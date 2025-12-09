María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, se refirió a la llegada de influenciadores al Congreso: “Alejarnos de la política de los likes”

María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, aspirará al Senado por el Partido Liberal, casa política que lidera su papá.

En El Debate de SEMANA, María Paz Gaviria se refirió, entre varios temas, a la llegada al Senado de la República de influenciadores.

Gaviria fue consultada sobre si era bueno o malo que la creación de leyes quede en manos de influenciadores, quienes pasarán a ser congresistas.

“Yo creo que depende, por supuesto, y hay que mirar cada uno de los casos. Creo que hay muchas personas que ejercen control político, que hablan de las transformaciones que necesita el país y creo que es positivo ampliar las voces de la política. Yo misma me siento una mujer que no ha hecho trayectoria desde el Congreso y también es una agenda que yo precisamente quisiera impulsar”, dijo Gaviria en El Debate.

De hecho, la hija del expresidente Gaviria recalcó que no se debe generalizar la preparación que tiene cada uno de los influenciadores que llegarán al Congreso de la República.

“Hay que mirar, digamos, los hechos, las propuestas, la trayectoria de cada una de estas personas, su preparación para llegar al Congreso de la República y no creo que se debería generalizar”, señaló.

No obstante, hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje llevar por la “política de los likes”, teniendo en cuenta la fuerza de los influenciadores en las redes sociales.

“Un llamado muy importante a los ciudadanos, para que no nos dejemos llevar quizás por lo que es viral, ojalá alejarnos de la política de los likes y estudiar cuidadosamente las propuestas de los candidatos, sus trayectorias, sus partidos, en aras de seleccionar el mejor Congreso para sacar adelante a nuestro país”, destacó puntualmente.

Por otra parte, sobre su campaña para llegar al Senado, Gaviria manifestó en El Debate que su objetivo es recorrer cada rincón de Colombia escuchando las problemáticas de los ciudadanos.