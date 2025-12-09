María Paz Gaviria responde a quienes piensan que su aspiración al Senado es por ser hija de un expresidente

A medida que se aproximan las elecciones parlamentarias, la arena política se mueve y los diferentes partidos se acomodan de cara a esta contienda electoral; de hecho, los partidos ya presentaron sus listas al Senado y Cámara con algunas novedades bastante llamativas.

En lo que tiene que ver con el Partido Liberal, uno de los nombres que ha generado reacciones es el de la aspirante al Senado María Paz Gaviria, quien aparecerá con el número 100 en el tarjetón, uno de los que promete mejores resultados en las urnas.

Más allá de esto, su aval ha generado eco por tratarse de la hija del expresidente César Gaviria y también hermana de Simón Gaviria, quien estuvo al frente del Departamento Nacional de Planeación y ha tenido una amplia trayectoria política.

Sobre esto, la candidata dijo en El Debate de SEMANA que esta aspiración corresponde a la trayectoria que ha tenido desde el sector cultural, justamente una de las banderas que, según ella, defenderá de llegar a ser elegida como senadora de Colombia.

Maria Paz Gaviria será el número 100 en la lista del Partido Liberal al Senado de la República. | Foto: DIANA REY MELO

“Yo me siento muy feliz de la trayectoria que he tenido por la transformación de nuestro país. Yo he trabajado por la transformación y el posicionamiento de Colombia como ese lugar y ese destino para la cultura y para los negocios desde un espacio de desarrollo económico de desarrollo social, desde un espacio que genera conversación y ha mostrado resultados concretos, y yo siento que mi aspiración, hoy en día, responde a esto y es una decisión personal; yo toda mi vida he sido liberal, he sido de carácter independiente y nuevamente seré la última de los liberales”, dijo Gaviria refiriéndose al lugar que tendrá dentro de la lista presentada por el Partido Liberal.

La candidata aseguró que está confiada de los resultados que pueda obtener la colectividad en las próximas elecciones y destacó algunas de las cualidades, que ella considera, hacen fuerte a su partido.

“Es un partido que va a tener un excelente resultado electoral. El Partido Liberal colombiano ha sido un partido que ha defendido las profundas transformaciones sociales de este país; es un partido de respeto a las instituciones; es un partido que tiene una pluralidad de voces, pero que nuevamente vamos con una lista que a mí me tiene muy orgullosa, a la cual pertenecer en esta contienda”, agregó Gaviria.

Expresidente César Gaviria. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Sobre el número 100, aseguró que ser “la última de las liberales” en el tarjetón no la aleja de su objetivo y cree que justamente esa posición le permitirá llegar al Congreso de la República para el siguiente periodo legislativo.