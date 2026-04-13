María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, se suma a la campaña presidencial de Paloma Valencia

María Paz Gaviria decidió respaldar a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, para las elecciones del 31 de mayo.

La hija del expresidente César Gaviria, quien dirige el Partido Liberal, decidió adherir a la campaña de Paloma, aunque aclaró que lo hace a título personal.

“Paloma y Oviedo me representan, quieren ayudar a las bases sociales, respetar la Constitución y las instituciones“, dijo María Paz.

La hija del expresidente Gaviria estuvo en la contienda al Senado y logró más de 57.000 votos, aunque no le alcanzó para ganar la curul.

Mientras se conoce este respaldo político, el Partido Liberal decidiría el 21 o el 28 de abril a qué candidato apoyará, en una decisión que será adoptada por las bancadas de Senado y Cámara.