Suscribirse

POLÍTICA

María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, aspirará al Senado por el Partido Liberal

Inicialmente contempló su nombre para la Cámara de Representantes, pero la convocatoria alrededor de su nombre la llevaron a decidir por el Senado.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 8:25 p. m.
Maria Paz Gaviria
Maria Paz Gaviria | Foto: DIANA REY MELO

María Paz Gaviria, la hija del expresidente César Gaviria, será candidata al Senado.

SEMANA conoció que Gaviria, una colombiana experta en arte, ya tomó la decisión y la daría a conocer en las próximas semanas.

Aspirará por el Partido Liberal, la casa política que hoy lidera su padre y donde su nombre tiene buen recibimiento.

Gaviria contempló inicialmente su nombre para la Cámara de Representantes, pero el respaldo alrededor de su nombre la llevó a considerar su aspiración al Senado.

María Paz Gaviria —quien ha sonado en varias oportunidades como posible ministra— es historiadora del Arte por la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos). Y desde finales de abril de 2012 se convirtió en la directora de ArtBo, la feria internacional de arte que se realiza anualmente en Bogotá y que se conoce como una de las de mayor referencia a nivel regional e internacional.

El 20 de febrero de 2025, Gaviria le concedió una entrevista a SEMANAy confesó que: “No consideraría una posición en el gobierno de Gustavo Petro. Quiero seguir sirviendo a nuestro país, quiero encontrar nuevos espacios y nuevas formas, pero hay que ser consecuente. No comparto el liderazgo, las formas y los fondos de este gobierno y no podría enarbolar sus banderas”.

Gaviria ha recibido diversas llamadas y mensajes de personas que la animan a saltar definitivamente al escenario público. “Varios líderes de distintas localidades bogotanas le han expresado que están listos para arrancar”, añadió una fuente consultada por SEMANA.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La estrella de Hollywood Sylvester Stallone publicará sus memorias en 2026, revelará anécdotas inéditas sobre su infancia y su estrellato

2. Líder de banda criminal es capturado mientras tomaba el sol en la playa: el video se hizo viral

3. Razón por la que Yina Calderón traicionó a Karina García en ‘La casa de los famosos’ y prefirió perder su amistad: “No me afecta”

4. Selección Colombia arranca con presión el Mundial Sub-20: esto pasó entre Noruega y Nigeria

5. Se supo la millonada que pagó Fenerbahçe por Jhon Durán: revuelo en Turquía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoMaría Paz GaviriaPartido Liberal

Noticias Destacadas

Cumbre 70 años Amcham Colombia Cielo Rusinque ministra de Comercio industria y Turismo Bogotá 23 abril 2025

Cielo Rusinque, superintendente de industria, confirma que también renuncia a la visa de Estados Unidos. Estas son sus razones

Redacción Economía
Congresistas radican proyecto de ley sobre seguridad energética.

Este proyecto busca garantizar la seguridad energética para 8,4 millones de colombianos que viven en la pobreza

Redacción Semana
Maria Paz Gaviria

María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, aspirará al Senado por el Partido Liberal

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.