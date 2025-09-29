María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, aspirará al Senado por el Partido Liberal

María Paz Gaviria, la hija del expresidente César Gaviria, será candidata al Senado.

SEMANA conoció que Gaviria, una colombiana experta en arte, ya tomó la decisión y la daría a conocer en las próximas semanas.

Aspirará por el Partido Liberal, la casa política que hoy lidera su padre y donde su nombre tiene buen recibimiento.

Gaviria contempló inicialmente su nombre para la Cámara de Representantes, pero el respaldo alrededor de su nombre la llevó a considerar su aspiración al Senado.

María Paz Gaviria —quien ha sonado en varias oportunidades como posible ministra— es historiadora del Arte por la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos). Y desde finales de abril de 2012 se convirtió en la directora de ArtBo, la feria internacional de arte que se realiza anualmente en Bogotá y que se conoce como una de las de mayor referencia a nivel regional e internacional.

El 20 de febrero de 2025, Gaviria le concedió una entrevista a SEMANAy confesó que: “No consideraría una posición en el gobierno de Gustavo Petro. Quiero seguir sirviendo a nuestro país, quiero encontrar nuevos espacios y nuevas formas, pero hay que ser consecuente. No comparto el liderazgo, las formas y los fondos de este gobierno y no podría enarbolar sus banderas”.