Moda con propósito: la visión de María Paz Gaviria sobre el Bogotá Fashion week 2025 y su futuro

María Paz Gaviria: Me he gozado enormemente esta edición del Bogotá Fashion Week. Desde 2019 tuve la oportunidad de liderar esta apuesta dentro de la Cámara de Comercio de Bogotá y verla hoy desde otro lugar es muy significativo. Lo vivo con una mezcla de orgullo y paz. Hace apenas tres meses cerré un ciclo de más de una década en la Cámara y, sin embargo, me siento profundamente conectada con este proceso.