“Garabatos” no solo desfila en pasarela, sino que llega directamente al público, abriendo un nuevo capítulo para la moda hecha en casa.

Y ahí, te digo que el trabajo en equipo entre la Unidad de desarrollo de producto local de Falabella y las marcas con las que colaboramos es lo más importante porque obviamente la marca te trae su ADN, su esencia, su arte y es trabajo de Falabella , listo, aterricémoslo, que volvamos lo comercial de pronto en el fit de la ropa, de pronto en qué tipo de prendas pero que no se pierda nunca el ADN del talento local con el que estamos colaborando que eso es lo que más nos gusta y es lo que más queremos celebrar.

c.c.: Sybilla es realmente una marca juvenil. ¿Qué no imaginarías de cuánto están proponiendo con esta colección? Sybilla se está relanzando este año en Falabella.

A su vez el mensaje detrás de esta colaboración al final es esa libertad de expresión y la diversión y los niños de pronto que tenemos siempre adentro y que los jóvenes lo saben. No están guiados con un esquema y con unas cosas que tienen que hacer, sino que son libres y al final se expresan así, de esa misma manera.

SEMANA: En un mercado tan saturado de colaboraciones, ¿qué hace que esta propuesta no sea solo una estrategia de marketing sino un proyecto con profundidad creativa y proyección a futuro?

Las personas van a ver la colaboración y van a ver así está plasmado ahí. Entonces creo que no va mucho más allá como de una colaboración más. Nosotros hemos hecho ya más de 20 colaboraciones y en todas hemos aprendido algo nuevo y le hemos sumado como algo adicional; y lo más lindo de todo esto es ver como este apoyo también impulsa las marcas de talento local. Entonces está basado en esa plataforma de apoyo al talento colombiano.

c.c.: Nosotros desde Falabella siempre pensando en la sociedad y desde nuestro sector apoyamos al talento colombiano y en esta ocasión SIGSA que viene desde Quilombo. Listo, bueno es una colaboración que estamos lanzando hoy que digamos que no hemos medido todavía el impacto social pero que está encaminado todo nuestro apoyo al talento local.

c.c.: Garabatos nace desde eso, un simple trazo, un garabato, y un garabato es como imán de la creatividad, con un garabato fluyen las ideas, fluye la creatividad, lo atrae, entonces es recordarnos eso, cuántas veces nosotros en serio nos detenemos un momento en nuestra vida, en nuestro trabajo, como a pintar, a hacer otra cosa que no hacemos hace mucho.

Entonces en la historia un poco de la plaza en Girobón y de poner a todas las personas a garabatear, que fue donde partió también toda la colección, eran personas que no habían cogido un color y no habían pintado hace años porque son personas que están dedicadas al trabajo en el campo, a estar con sus familias y no a pensar en un momento, se le olvida uno hasta cómo se coge un color.