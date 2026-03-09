Aria Vega y Falabella presentan una colección inspirada en la energía de los festivales

La relación entre música y moda vuelve a tomar fuerza en el mercado colombiano con una nueva apuesta de colaboración entre talento local y retail internacional. La cadena Falabella presentó una colección junto a la cantante colombiana Aria Vega, una propuesta de 32 prendas pensada para acompañar la temporada de festivales que inicia cada año en marzo y que busca conectar con una generación joven que entiende el vestuario como una forma de identidad cultural.

La colección, titulada Aria Vega x Falabella, propone una estética fresca inspirada en el estilo personal de la artista y en la energía de los grandes eventos musicales. Camisetas gráficas, tops llamativos, faldas, chaquetas y vestidos hacen parte de la línea, que incorpora materiales como mesh, acabados brillantes, ilustraciones exclusivas y texturas mixtas para construir looks versátiles pensados tanto para escenarios festivaleros como para el día a día.

El lanzamiento se inscribe en una estrategia más amplia del retailer por fortalecer su vínculo con el talento colombiano y con las dinámicas culturales de nuevas audiencias. En este caso, la elección de Aria Vega responde al crecimiento que ha tenido la cantante en la escena musical del país y a la conexión que ha logrado con una audiencia joven a través de una estética que mezcla espontaneidad, brillo y una vibra desenfadada.

La colección, titulada Aria Vega x Falabella, propone una estética fresca inspirada en el estilo personal de la artista y en la energía de los grandes eventos musicales. Foto: Falabella

“Para mí la moda y la música van de la mano. Esta colección con Falabella refleja y celebra esa energía libre y alegre que tenemos las costeñitas, y la idea de que cada persona pueda expresarse y brillar a su manera”, afirmó la artista al presentar la colaboración.

El concepto creativo de la colección busca trasladar esa energía al vestuario. Más que replicar el estilo personal de la cantante, las prendas funcionan como una invitación a reinterpretarlo. La propuesta apunta a que cada consumidor pueda construir su propio lenguaje visual a partir de combinaciones dinámicas, manteniendo una estética juvenil y cercana a las tendencias globales que dominan la cultura de festivales.

Desde la compañía, la colaboración también se interpreta como una forma de visibilizar nuevas voces dentro del panorama cultural colombiano. Carolina Carmona, gerente de marketing de Falabella, explicó que la elección de la artista responde a la búsqueda de figuras emergentes que representen autenticidad y libertad creativa, valores que la marca busca reforzar en sus líneas de moda juvenil. Según la ejecutiva, la colección fue diseñada para adaptarse a diferentes contextos, desde grandes eventos musicales hasta el uso cotidiano.

La iniciativa se suma a una serie de colaboraciones que la compañía ha impulsado en los últimos años como parte de su estrategia para fortalecer el ecosistema creativo nacional. De acuerdo con la empresa, se han desarrollado más de 20 colecciones en conjunto con diseñadores, artistas y creadores colombianos, consolidando un modelo que busca conectar la industria del retail con el talento local

Entre las plataformas que la empresa ha desarrollado para este propósito también se encuentra “Colombia Diseña”, un espacio orientado a visibilizar el trabajo de diseñadores y emprendedores del país. A través de este tipo de iniciativas, el retailer busca posicionarse no solo como un canal de comercialización, sino como un actor que participa en la construcción de la industria de la moda nacional.

Foto: Falabella

Nueva colección

La colección Aria Vega x Falabella está disponible desde el 4 de marzo a través de la plataforma digital de la marca y en nueve tiendas físicas ubicadas en ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín.

El lanzamiento coincidió con el inicio de la temporada de festivales musicales en Colombia, un periodo que concentra eventos masivos y que se ha convertido en un escenario clave para las tendencias de moda juvenil. En ese contexto, la colaboración busca capitalizar la conexión entre música, cultura pop y estilo personal, una relación que cada vez cobra mayor relevancia para las nuevas generaciones.

Con más de dos décadas de operación en el país, Falabella Retail se ha consolidado como una de las redes omnicanal más relevantes en las categorías de moda, tecnología y hogar. Actualmente opera 25 tiendas en 10 ciudades y cuenta con una base de más de 4.000 colaboradores, además de un ecosistema digital que registra más de 700.000 visitas diarias, reflejando el peso creciente del comercio electrónico en su modelo de negocio.

En este contexto, alianzas con artistas y creadores emergentes aparecen como una estrategia para fortalecer la conexión cultural con nuevas audiencias y posicionar la moda como un punto de encuentro entre creatividad, identidad y consumo.