Megaland 2023: el listado de artistas confirmados pare el concierto

Vale decir que en el escenario del evento estarán -con una trayectoria consolidada en la industria-, Ovy On The Drums, Ñejo y Nico Hernández, quienes han conquistado los corazones de sus seguidores gracias a su innovador enfoque musical y sus cautivadoras presentaciones en vivo.

Ovy On The Drums, productor de Karol G, quien aparece como el mejor de América Latina en el Hot 100 de la revista Billboard. La primera década de su trayectoria en la música lo llevó a trabajar de la mano de Tinto, Andy Rivera, Gaviria y sin duda el salto a la fama lo logró con la canción Ahora Me Llama de Karol G y Bad Bunny y Cairo, éxito que comparte créditos con la Bichota.