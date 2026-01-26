Confidenciales

Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, responde a los señalamientos en su contra: “No nos van a detener”

La congresista aseguró que la lista del petrismo será la fuerza mayoritaria en el Senado, tras las elecciones del 8 de marzo.

26 de enero de 2026, 10:43 p. m.
La senadora del Pacto Histórico y presidenta del Mais, Martha Peralta
Foto: ariano Vimos-Colprensa

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta respondió a los señalamientos que se le han hecho en las últimas horas desde diferentes orillas.

La congresista aseguró que todo lo que se está diciendo en su contra es producto de la campaña electoral que se está viviendo en este momento y que quieren afectarla, de cara a las elecciones del 8 de marzo.

“Entre más me ataquen, entre más me calumnien, más fuerte me hacen. No lograron que el pueblo se tragara sus mentiras y hoy la respuesta es contundente: la gente está en las calles, acompañándome masivamente”, dijo la congresista.

Agregó: “Nos atacan porque saben que nuestro trabajo ha sido honesto, constante y del lado de la gente, porque no pudieron destruirnos con falsedades ni con odio”.

Según Peralta, todo lo que se está diciendo es mentira y obedece a ataques electorales que buscan afectarla en las próximas elecciones.

