Martha Peralta enciende alarmas: “Dibulla está en emergencia. No podemos mirar hacia otro lado”

La senadora, aliada del Gobierno Petro, mostró preocupación por las condiciones que enfrenta su región.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 8:15 p. m.
Martha Peralta alarma por erosión costera en La Guajira.
Martha Peralta alarma por erosión costera en La Guajira. Foto: Fragmentos de video publicado en la cuenta de X de Martha Peralta; Semana/Guillermo Torres.

La senadora Martha Peralta solicitó poner la atención sobre el municipio de Dibulla, en La Guajira, por los efectos de la erosión costera.

El municipio de Dibulla ha sido declarado en calamidad pública por la grave erosión costera entre el río Palomino y el río Tapias. La fuerza del mar ya deja viviendas afectadas y familias damnificadas, pérdida de playas y afectación ambiental”, dijo la congresista.

Ideam pronostica aumento de lluvias en gran parte del país durante esta semana del 16 al 20 de febrero; hay alerta en Córdoba

Agregó que el fenómeno natural también ocasionó daños a la infraestructura turística y económica, y aumentó los riesgos para las comunidades de Palomino, Dibulla y La Punta de los Remedios.

“El fenómeno, agravado por fuertes vientos, oleaje y mareas altas, supera la capacidad local de respuesta y exige acciones urgentes de atención, rehabilitación y reconstrucción. Hoy más que nunca se necesita la articulación inmediata de todas las entidades para proteger la vida, el territorio y el sustento de nuestras comunidades”, concluyó Peralta.

