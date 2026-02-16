El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para la semana del lunes 16 al viernes 20 de febrero.

De acuerdo con la entidad, durante estos días se prevé un aumento de la nubosidad y de las lluvias en la mayor parte del país, con cielo entre parcial y mayormente cubierto y probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, sur y occidente de la Andina, sur de la región Caribe y en la Amazonia.

Ideam advierte posibles aumentos en los niveles del río Sinú que pondrían en riesgo el embalse de Urrá por persistencia de las lluvias

En Bogotá hay posibilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente hacia finales de la semana laboral, cuando se esperan las precipitaciones de mayor consideración en sectores del norte y occidente de la ciudad. La temperatura variará entre aproximadamente 9 °C y 20 °C.

Para el lunes 16 de febrero, en la tarde se pronostica un aumento significativo de las precipitaciones en gran parte del país, con intensidad de moderada a fuerte en sectores del occidente de Córdoba y Antioquia; centro-oriente de Norte de Santander y Santander; norte y occidente de Boyacá; Cundinamarca; Tolima; Caldas; Risaralda; Quindío; Chocó; Valle del Cauca; Cauca; Nariño; occidente de Caquetá y Putumayo; Vaupés y Amazonas.

Se estiman lloviznas dispersas en el norte de Magdalena, sur de Bolívar, Meta, sur de Vichada, Guaviare y Guainía. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo parcialmente nublado con posibles lloviznas.

El martes 17 de febrero predominarán las condiciones nubosas en gran parte del territorio nacional. Se esperan lluvias fuertes en el suroccidente de Córdoba, Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, occidente de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Las precipitaciones de menor intensidad se estiman hacia el nororiente de Magdalena, sur de Bolívar y Sucre, Tolima, Huila, occidente de Caquetá y Putumayo, sur de Guainía, Vaupés y Amazonas. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias intermitentes, especialmente en el sector marítimo.

Para el miércoles 18 de febrero se esperan lluvias en gran parte del país, con mayores registros en el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y oriente de Amazonas.

En otras zonas se estiman precipitaciones de menor intensidad, mientras que el resto del país mantendrá tiempo seco. En la zona insular y del Caribe colombiano se prevén lluvias ligeras e intermitentes.

El jueves 19 de febrero se anticipa una disminución de lluvias, principalmente en el nororiente de Magdalena, La Guajira y Sucre, así como en Arauca y Casanare.

No obstante, persistirán precipitaciones en sectores de Antioquia, occidente de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, sur de Vaupés y Amazonas. En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones secas.

Finalmente, el viernes 20 de febrero se pronostican lluvias con acumulados elevados en amplias zonas de las regiones Andina, Orinoquia, Pacífica, Amazonia y sur de la Caribe, con mayores registros en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, sur de Guaviare, Vaupés y Amazonas.

En otras áreas del Caribe y la Orinoquia se prevén lloviznas, mientras que en la zona insular del Caribe colombiano se esperan lluvias ligeras ocasionales durante el día.