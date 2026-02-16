Nación

Ideam pronostica aumento de lluvias en gran parte del país durante esta semana del 16 y el 20 de febrero; hay alerta en Córdoba

Se prevé incremento de nubosidad y precipitaciones en varias regiones.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

16 de febrero de 2026, 5:33 p. m.
Colombia atraviesa condiciones climáticas inusuales debido frente frío.
Colombia atraviesa condiciones climáticas inusuales debido frente frío. Foto: Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para la semana del lunes 16 al viernes 20 de febrero.

De acuerdo con la entidad, durante estos días se prevé un aumento de la nubosidad y de las lluvias en la mayor parte del país, con cielo entre parcial y mayormente cubierto y probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, sur y occidente de la Andina, sur de la región Caribe y en la Amazonia.

Ideam advierte posibles aumentos en los niveles del río Sinú que pondrían en riesgo el embalse de Urrá por persistencia de las lluvias

En Bogotá hay posibilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente hacia finales de la semana laboral, cuando se esperan las precipitaciones de mayor consideración en sectores del norte y occidente de la ciudad. La temperatura variará entre aproximadamente 9 °C y 20 °C.

Para el lunes 16 de febrero, en la tarde se pronostica un aumento significativo de las precipitaciones en gran parte del país, con intensidad de moderada a fuerte en sectores del occidente de Córdoba y Antioquia; centro-oriente de Norte de Santander y Santander; norte y occidente de Boyacá; Cundinamarca; Tolima; Caldas; Risaralda; Quindío; Chocó; Valle del Cauca; Cauca; Nariño; occidente de Caquetá y Putumayo; Vaupés y Amazonas.

Nación

Esta es la historia de la casa bomba que descubrió el Ejército en el Caquetá

Medellín

¿Por qué está lloviendo tanto en Antioquia y hasta cuándo irá la temporada invernal?

Barranquilla

Este es el ranking de los cinco barrios tradicionales de Barranquilla, ¿los conoce?

Nación

JEP expulsó al general (r) Santoyo por no entregar información sobre los vínculos de los paramilitares con agentes de la Fuerza Pública

Medellín

Juez dejó en libertad a Juan David Palacio, alfil de Daniel Quintero, pese a duros cuestionamientos por contratos

Nación

Alertas para este lunes 16 de febrero por alto riesgo de deslizamientos en Colombia: 389 municipios en peligro por intensas lluvias

Bogotá

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

Medellín

¿Qué tan probable es una crisis sanitaria tras las inundaciones en Urabá?

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá arrienda predios en la Carrera Séptima para comercio: así podrán plantear la propuesta los emprendedores

Bogotá

Pilas, esta es la popular ruta de TransMilenio que cambia su horario

Se estiman lloviznas dispersas en el norte de Magdalena, sur de Bolívar, Meta, sur de Vichada, Guaviare y Guainía. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo parcialmente nublado con posibles lloviznas.

El martes 17 de febrero predominarán las condiciones nubosas en gran parte del territorio nacional. Se esperan lluvias fuertes en el suroccidente de Córdoba, Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, occidente de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Así se ve la emergencia desde el aire: corregimientos y veredas enteras tapadas por el agua. Animales y cultivos agrícolas son los más perjudicados.
Así se ve la emergencia en Córdoba desde el aire: corregimientos y veredas enteras tapadas por el agua. Animales y cultivos agrícolas son los más perjudicados. Foto: CUETA DE X @ALEANBORJA

Las precipitaciones de menor intensidad se estiman hacia el nororiente de Magdalena, sur de Bolívar y Sucre, Tolima, Huila, occidente de Caquetá y Putumayo, sur de Guainía, Vaupés y Amazonas. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias intermitentes, especialmente en el sector marítimo.

Para el miércoles 18 de febrero se esperan lluvias en gran parte del país, con mayores registros en el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y oriente de Amazonas.

En otras zonas se estiman precipitaciones de menor intensidad, mientras que el resto del país mantendrá tiempo seco. En la zona insular y del Caribe colombiano se prevén lluvias ligeras e intermitentes.

El jueves 19 de febrero se anticipa una disminución de lluvias, principalmente en el nororiente de Magdalena, La Guajira y Sucre, así como en Arauca y Casanare.

No obstante, persistirán precipitaciones en sectores de Antioquia, occidente de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, sur de Vaupés y Amazonas. En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones secas.

Finalmente, el viernes 20 de febrero se pronostican lluvias con acumulados elevados en amplias zonas de las regiones Andina, Orinoquia, Pacífica, Amazonia y sur de la Caribe, con mayores registros en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, sur de Guaviare, Vaupés y Amazonas.

En otras áreas del Caribe y la Orinoquia se prevén lloviznas, mientras que en la zona insular del Caribe colombiano se esperan lluvias ligeras ocasionales durante el día.

Más de Nación

Soldado arriesga la vida desactivando explosivos en Caquetá.

Esta es la historia de la casa bomba que descubrió el Ejército en el Caquetá

Las lluvias han provocado inundaciones y daños estructurales en varias sedes del SENA, lo que obligó a activar planes de contingencia y evaluaciones técnicas en todo el país.

¿Por qué está lloviendo tanto en Antioquia y hasta cuándo irá la temporada invernal?

Otro elemento que agrava la controversia es el momento en el que se desarrollan estas conversaciones: plena época electoral.

Este es el ranking de los cinco barrios tradicionales de Barranquilla, ¿los conoce?

La JEP abre incidente contra el general (r) Mauricio Santoyo por presunto incumplimiento en sus aportes de verdad

JEP expulsó al general (r) Santoyo por no entregar información sobre los vínculos de los paramilitares con agentes de la Fuerza Pública

Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, investigado por presuntos hechos de corrupción.

Juez dejó en libertad a Juan David Palacio, alfil de Daniel Quintero, pese a duros cuestionamientos por contratos

Las fuertes lluvias han causado deslizamiento de tierra en la zona rural.

Alertas para este lunes 16 de febrero por alto riesgo de deslizamientos en Colombia: 389 municipios en peligro por intensas lluvias

En la sede de la Agencia Nacional de Tierras se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta.

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

Inundaciones en San Juan de Urabá, en Antioquia.

¿Qué tan probable es una crisis sanitaria tras las inundaciones en Urabá?

x

La Alcaldía de Bogotá arrienda predios en la Carrera Séptima para comercio: así podrán plantear la propuesta los emprendedores

Noticias Destacadas