Alertas para este lunes 16 de febrero por alto riesgo de deslizamientos en Colombia: 389 municipios en peligro por intensas lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publica de manera constante y actualizada los pronósticos y alertas del clima, del posible comportamiento de los ríos y sobre los riesgos naturales, con el fin de que organizaciones públicas de atención a emergencias tomen decisiones para prevenir catástrofes y salvar la vida de las personas.

Pese a que las alertas “no representan una certificación oficial” y pueden cambiar con el paso del tiempo, sirven para prevenir situaciones extremas, más ahora que las lluvias intensas han inundado varias regiones del país, afectando a miles de familias.

Así las cosas, el mayor riesgo del país este lunes 16 de febrero son los deslizamientos, pues 389 municipios están bajo alerta, principalmente en la región Andina, seguida por el Pacífico, Orinoquía y la Amazonía.

Clima en Cali y el Pacífico colombiano hoy, 16 de febrero de 2026: pronósticos del Ideam se anticipan jornadas más intensas en Chocó

Los departamentos más críticos son el Chocó, pues 21 municipios tienen alertas altas de deslizamientos; en Antioquia, 18 municipios podrían verse afectados; en el Cauca, 9 municipios; y en Cundinamarca, 6.

El instituto explica que esto ocurre por las lluvias constantes que saturan el suelo; el terreno pierde estabilidad y, en zonas montañosas, se aumenta el riesgo. Lo anterior podría provocar cierres en vías importantes, un riesgo inminente a las viviendas de los residentes y posibles emergencias locales, por lo que se insta a las personas a mantenerse informadas sobre las actualizaciones del clima.

Al mismo tiempo, el IDEAM notificó que hay un riesgo alto y extendido de posibles inundaciones y crecientes a lo largo del territorio. Para este día, hay al menos 210 alertas en todo el país, siendo los departamentos del Magdalena y el Cauca los que podrían verse más afectados, además de varias zonas del Caribe y el Pacífico.

Lluvias en Bogotá este 16 de febrero: Ideam indica las zonas en las que se prevén precipitaciones

Los anteriormente mencionados tienen alertas de posibles crecientes súbitas de los ríos, desbordamientos e inundaciones.

Otros municipios del Magdalena, Cauca, Caribe, el Pacífico y Orinoquía están bajo alerta media. 73 zonas del Amazonas, Caribe y Orinoquía cuentan con advertencias bajas.

Por último, hay un riesgo localizado de probables incendios forestales por cobertura vegetal, es decir, el calor, la sequedad y el viento pueden facilitar los incendios en los bosques en algunas de las regiones del país.

Los incendios podrían ocurrir en la región andina, en el Caribe y la Orinoquía. Los departamentos donde hay más probabilidad de esta situación son Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Norte de Santander, Bolívar, Cesar y La Guajira.