Nación

Alertas para este lunes 16 de febrero por alto riesgo de deslizamientos en Colombia: 389 municipios en peligro por intensas lluvias

Las lluvias constantes aumentan la posibilidad de deslizamientos e inundaciones en varias regiones del país.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
16 de febrero de 2026, 4:53 p. m.
Hay más de 380 zonas en riesgo de deslizamientos.
Hay más de 380 zonas en riesgo de deslizamientos. Foto: Redes sociales

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publica de manera constante y actualizada los pronósticos y alertas del clima, del posible comportamiento de los ríos y sobre los riesgos naturales, con el fin de que organizaciones públicas de atención a emergencias tomen decisiones para prevenir catástrofes y salvar la vida de las personas.

Pese a que las alertas “no representan una certificación oficial” y pueden cambiar con el paso del tiempo, sirven para prevenir situaciones extremas, más ahora que las lluvias intensas han inundado varias regiones del país, afectando a miles de familias.

Las lluvias han provocado inundaciones y daños estructurales en varias sedes del SENA, lo que obligó a activar planes de contingencia y evaluaciones técnicas en todo el país.
Las lluvias han provocado inundaciones y afectaciones en varias regiones de Colombia. Foto: Getty Images

Así las cosas, el mayor riesgo del país este lunes 16 de febrero son los deslizamientos, pues 389 municipios están bajo alerta, principalmente en la región Andina, seguida por el Pacífico, Orinoquía y la Amazonía.

Clima en Cali y el Pacífico colombiano hoy, 16 de febrero de 2026: pronósticos del Ideam se anticipan jornadas más intensas en Chocó

Los departamentos más críticos son el Chocó, pues 21 municipios tienen alertas altas de deslizamientos; en Antioquia, 18 municipios podrían verse afectados; en el Cauca, 9 municipios; y en Cundinamarca, 6.

Bogotá

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

Medellín

¿Qué tan probable es una crisis sanitaria tras las inundaciones en Urabá?

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá arrienda predios en la Carrera Séptima para comercio: así podrán plantear la propuesta los emprendedores

Bogotá

Pilas, esta es la popular ruta de TransMilenio que cambia su horario

Nación

Corjusticia pide “intervención urgente” de la Presidencia y la Alcaldía de Bogotá por situación en los juzgados administrativos

Bogotá

Polémica porque indígenas llegaron a Bogotá a encerrar a funcionarios en sus puestos de trabajo: ¿por qué lo hacen?

Vehículos

Atención, motociclistas: Distrito dará curso gratuito para novatos este 21 de febrero

Cali

Clima en Cali y el Pacífico colombiano hoy, 16 de febrero de 2026: pronósticos del Ideam se anticipan jornadas más intensas en Chocó

Medellín

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 16 de febrero: advierte lluvias “fuertes” a estas horas

Nación

Ideam advierte posibles aumentos en los niveles del río Sinú que pondrían en riesgo el embalse de Urrá por persistencia de las lluvias

El instituto explica que esto ocurre por las lluvias constantes que saturan el suelo; el terreno pierde estabilidad y, en zonas montañosas, se aumenta el riesgo. Lo anterior podría provocar cierres en vías importantes, un riesgo inminente a las viviendas de los residentes y posibles emergencias locales, por lo que se insta a las personas a mantenerse informadas sobre las actualizaciones del clima.

Residentes intentan recuperar sus pertenencias de sus casas inundadas luego de que la lluvia provocara el desbordamiento del río Sinú, el lunes 9 de febrero de 2026, en Montería, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara)
Residentes intentan recuperar sus pertenencias de sus casas inundadas luego de que la lluvia provocara el desbordamiento del río Sinú, el lunes 9 de febrero de 2026, en Montería, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara) Foto: AP

Al mismo tiempo, el IDEAM notificó que hay un riesgo alto y extendido de posibles inundaciones y crecientes a lo largo del territorio. Para este día, hay al menos 210 alertas en todo el país, siendo los departamentos del Magdalena y el Cauca los que podrían verse más afectados, además de varias zonas del Caribe y el Pacífico.

Lluvias en Bogotá este 16 de febrero: Ideam indica las zonas en las que se prevén precipitaciones

Los anteriormente mencionados tienen alertas de posibles crecientes súbitas de los ríos, desbordamientos e inundaciones.

Otros municipios del Magdalena, Cauca, Caribe, el Pacífico y Orinoquía están bajo alerta media. 73 zonas del Amazonas, Caribe y Orinoquía cuentan con advertencias bajas.

Un incendio forestal en las montañas al norte de Los Ángeles está arrasando miles de hectáreas y obligando a evacuaciones
Cualquier chispa en algunas de las zonas en alerta puede causar incendios forestales. Foto: Marcio José Sánchez/AP

Por último, hay un riesgo localizado de probables incendios forestales por cobertura vegetal, es decir, el calor, la sequedad y el viento pueden facilitar los incendios en los bosques en algunas de las regiones del país.

Los incendios podrían ocurrir en la región andina, en el Caribe y la Orinoquía. Los departamentos donde hay más probabilidad de esta situación son Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Norte de Santander, Bolívar, Cesar y La Guajira.

Más de Nación

En la sede de la Agencia Nacional de Tierras se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta.

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

Inundaciones en San Juan de Urabá, en Antioquia.

¿Qué tan probable es una crisis sanitaria tras las inundaciones en Urabá?

x

La Alcaldía de Bogotá arrienda predios en la Carrera Séptima para comercio: así podrán plantear la propuesta los emprendedores

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Pilas, esta es la popular ruta de TransMilenio que cambia su horario

Funcionarios judiciales dicen que la guardia indígena los tiene “secuestrados” en los juzgados de Bogotá.

Corjusticia pide “intervención urgente” de la Presidencia y la Alcaldía de Bogotá por situación en los juzgados administrativos

Trabajadores del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) escapan al encierro que los sometieron comunidades indígenas, el 14 de febrero de 2026, en Bogotá

Polémica porque indígenas llegaron a Bogotá a encerrar a funcionarios en sus puestos de trabajo: ¿por qué lo hacen?

Manifestación de motociclistas en contra de la prohibición del parrillero en moto en Bogotá Abril 4 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Atención, motociclistas: Distrito dará curso gratuito para novatos este 21 de febrero

Este el documento del coronel Peñaranda reconociendo con no está capacitado para asumir un nuevo de inteligencia. cargo dentro de la Policía

Exclusivo: la insólita excusa de un coronel de inteligencia de la Policía para hacerle el quite a un traslado

Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca tienen bloqueado el Ministerio de Educación.

Comunidades indígenas del Cauca tienen cercadas las instalaciones del Ministerio de Educación y la ANT: personal está encerrado

Noticias Destacadas