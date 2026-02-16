Clima en Cali y el Pacífico colombiano hoy, 16 de febrero de 2026: pronósticos del Ideam se anticipan jornadas más intensas en Chocó

Para este lunes 16 de febrero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, pronosticó una jornada marcada por nubladas y posibles lloviznas intermitentes en la capital del Valle del Cauca.

La probabilidad de lluvia es del 98 %, según lo reportaron los meteorólogos del Ideam. Algunos residentes reportaron que la neblina ha sido protagonista en la mañana de algunas zonas de la ciudad.

Ideam advierte las zonas en las que llovería este 16 de febrero

La sucursal del cielo tendrá una temperatura máxima de 28°C. Se anticipó que las lloviznas ligeras que acompañen el día de los caleños estén acompañadas por una humedad que estaría alcanzando un promedio del 87%, lo que daría una sensación de frescura al ambiente.

Los expertos recomiendan el uso de paraguas para hoy. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Así mismo, se prevé que el viento sople desde el sureste a una velocidad moderada de 3.6 km/h, lo que no significaría un riesgo importante para los residentes y visitantes de Cali.

Es decir, la temperatura y sensación térmica para los caleños no será de frío; las temperaturas que advierten las autoridades son agradables; no obstante, el día de los vallunos sí estará enmarcado por las lluvias y humedad.

Más ciudades del Pacífico

El Ideam anticipó que en gran parte del Pacífico colombiano el cielo estará nublado y que las lluvias más fuertes se concentrarán en el Chocó, centro y oriente del Valle del Cauca.

Además, también se presentarán unas jornadas lluviosas en el sur y oriente del Cauca, así como en el centro y oriente de Nariño. Mientras en el océano Pacífico predominan condiciones relativamente secas, aunque “no se descartan lluvias locales en el centro y norte del área marítima”, según lo indicó el Ideam.

En las últimas horas, los departamentos Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó estuvieron acompañados por lloviznas y precipitaciones que no fueron tan intensas. No obstante, aún no se reportan fuertes lluvias en esta zona del país, lo que significaría una ausencia de alerta en el Pacífico de Colombia.