Cali

Clima en Cali y el Pacífico colombiano hoy, 16 de febrero de 2026: pronósticos del Ideam se anticipan jornadas más intensas en Chocó

El lunes se prevén jornadas nubladas y con algún protagonismo del agua, a pesar de las temperaturas altas.

Camilo Eduardo Velásquez

16 de febrero de 2026, 9:09 a. m.
En Cali se espera un día enmarcado por la nublina, según el Ideam.
En Cali se espera un día enmarcado por la nublina, según el Ideam. Foto: Raúl Palacios

Para este lunes 16 de febrero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, pronosticó una jornada marcada por nubladas y posibles lloviznas intermitentes en la capital del Valle del Cauca.

La probabilidad de lluvia es del 98 %, según lo reportaron los meteorólogos del Ideam. Algunos residentes reportaron que la neblina ha sido protagonista en la mañana de algunas zonas de la ciudad.

Ideam advierte las zonas en las que llovería este 16 de febrero

La sucursal del cielo tendrá una temperatura máxima de 28°C. Se anticipó que las lloviznas ligeras que acompañen el día de los caleños estén acompañadas por una humedad que estaría alcanzando un promedio del 87%, lo que daría una sensación de frescura al ambiente.

Una temperatura de 31 y una sensación de 33 Grados Centígrados fue lo que se vivió hoy en la ciudad, Los caleños hacen uso de Accesorios como el paraguas para evitar el inclemente sol, que por estos días azota la sucursal del cielo
Los expertos recomiendan el uso de paraguas para hoy. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Así mismo, se prevé que el viento sople desde el sureste a una velocidad moderada de 3.6 km/h, lo que no significaría un riesgo importante para los residentes y visitantes de Cali.

