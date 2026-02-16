Bogotá

Lluvias en Bogotá este 16 de febrero: Ideam indica las zonas en las que se prevén precipitaciones

Ideam advierte las zonas en las que podría haber presencia de lluvia este 16 de febrero, información importante para estar preparado.

16 de febrero de 2026, 7:28 a. m.
Foto: Anadolu Agency via Getty Images

En medio de las condiciones meteorológicas extremas que han arribado al territorio nacional, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha informado las zonas en las que podría llover en la capital colombiana.

Siempre es importante, antes de empezar la jornada, revisar las condiciones del clima previstas para poder estar preparado ante eventuales fenómenos meteorológicos que puedan presentarse a lo largo del día.

Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @BogotaTransito

Para el día 16 de febrero, el Ideam ha publicado un informe en el que detalla las condiciones que arribarían a la ciudad.

Según lo que se indica, en la madrugada de este 16 de febrero el cielo estuvo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 11°C.

Las condiciones de la mañana se estima que sean secas, con un cielo parcialmente nublado.

Pese a eso, en la tarde los pronósticos indican que el cielo estaría mayormente nublado, con presencia de lluvias en diferentes zonas.

De acuerdo con lo mencionado en el informe, las zonas en las que estas lluvias podrían tener mayor presencia son el norte y occidente de la capital, en localidades como Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa, Fontibón, Kennedy, Engativá, Barrios Unidos, Usaquén y Suba.

La temperatura máxima que se estima en la ciudad es de 20°C; para la noche el cielo estará mayormente nublado, con presencia de lluvias en diferentes zonas del territorio.

En medio de estas condiciones es importante extremar cuidados y tener en cuenta las lluvias para poder llevar ropa acorde y elementos necesarios para hacerle frente de manera correcta, como puede ser llevando sombrillas o ropa impermeable si usted se va a transportar en bicicleta o en moto.

Foto: X: @Ambientebogota

De igual manera, tenga en cuenta que cuando llueve pueden haber problemas de movilidad, incluyendo inundaciones en ciertos sectores, por lo cual es importante estar al tanto de las indicaciones difundidas por las autoridades.

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 16 de febrero: advierte lluvias “fuertes” a estas horas

También, antes de realizar cualquier recorrido, es importante que usted planifique sus rutas y esté al tanto de posibles cierres viales.

Recuerde que la accidentalidad cuando llueve puede aumentar de manera considerable, es por eso que usted debe tener precaución al conducir.

