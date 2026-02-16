Nacion

Ideam advierte las zonas en las que llovería este 16 de febrero

Diferentes regiones del país podrán presentar lluvias y lloviznas intermitentes.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

16 de febrero de 2026, 6:53 a. m.
Pronóstico de lluvias en Colombia.
Pronóstico de lluvias en Colombia. Foto: AP

Antes de salir del hogar es importante hacer una revisión constante de las condiciones meteorológicas previstas para los diferentes días, con el fin de poder planificar la jornada.

En esta planificación se contemplan los medios de transporte que se utilizarán en el día, así como los elementos necesarios para hacerle frente a cualquier fenómeno climático, como la lluvia.

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 16 de febrero: advierte lluvias “fuertes” a estas horas

Acá le contamos cuál es el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para el día 16 de febrero.

Según lo que se indica en el informe oficial difundido por el Instituto, en el transcurso de las próximas 24 horas en la región Caribe se presentarán condiciones mayormente nubladas, con zonas en las que harán presencia lluvias.

Nación

“La longevidad no es solo vivir más, es vivir mejor”

Mundo

Israel y Bojacá ponen en marcha planta de tratamiento de agua en zona rural

Medellín

¿Dónde vivir en Medellín? Guía de barrios y disponibilidad de viviendas

Cali

Cortes de luz programados para este lunes, 16 de febrero en Cali: estos son los barrios afectados

Cali

Clima en Cali y el Pacífico colombiano hoy, 16 de febrero de 2026: pronósticos del Ideam se anticipan jornadas más intensas en Chocó

Bogotá

Lo que inicialmente era una riña terminó en un sorprendente hallazgo en restaurante de Bogotá

Bogotá

Se conoce hipótesis sobre el supuesto motivo por el que mataron a Gustavo Aponte en la calle 85, en Bogotá

Barranquilla

En medio del Carnaval de Barranquilla, encuentran cadáver al interior de un hotel; se trata de un ciudadano alemán

Bogotá

Lluvias en Bogotá este 16 de febrero: Ideam indica las zonas en las que se prevén precipitaciones

Medellín

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 16 de febrero: advierte lluvias “fuertes” a estas horas

De acuerdo con la comunicación, en la parte continental podrán arribar lluvias moderadas y, en puntos sectorizados, lluvias más fuertes que llegarían a intensificarse en horas de la tarde y la noche, particularmente en zonas como el sur y norte del departamento del Cesar, el nororiente del Magdalena, el sur de Sucre y en Córdoba.

Lluvias en Bogotá este 16 de febrero: Ideam indica las zonas en las que se prevén precipitaciones

Hay que precisar que el departamento de Córdoba, a raíz de los fenómenos meteorológicos que han arribado, se ha visto envuelto en una emergencia por las inundaciones, que han dejado grandemente afectada a la población.

Inundaciones en Montería, Córdoba
Inundaciones en Montería, Córdoba Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

El Ideam también indica que podría haber lluvias ligeras y moderadas en el Atlántico, y también en localidades del centro y occidente del departamento de La Guajira.

En San Andrés y Providencia se prevén condiciones meteorológicas secas, con nubosidad escasa.

En la región Andina se estima la llegada de precipitaciones que pueden ser entre moderadas y fuertes, dependiendo de la zona.

La otra crisis humanitaria en Córdoba: miles de animales yacen muertos bajo las aguas y los olores amenazan con una emergencia sanitaria

En la región Pacífica podrán llegar lluvias moderadas y fuertes, dependiendo de la localidad, y un cielo entre parcial y mayormente nublado.

En la Orinoquía llegarán lluvias moderadas y fuertes; y en la Amazonía se presentará una nubosidad importante, con lluvias que podrían ser moderadas.

La Niña empieza a sentirse en Colombia: más lluvias y días fríos durante los próximos meses.
Lluvias en Colombia. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Raúl Palacios / El País)

Pronóstico por ciudades

  • Bogotá: durante la mañana se estima un tiempo seco, pero con un cielo parcialmente nublado. En la tarde se podrán presentar lluvias, con mayor intensidad en zonas del norte y occidente, en localidades como Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa, Fontibón, Kennedy, Engativá, Barrios Unidos, Usaquén y Suba. Se estima una temperatura máxima de 20°C.
Cortes de agua en Bogotá y Soacha esta semana: barrios y localidades tendrán suspensión del servicio por mantenimiento y obras clave

inundaciones cor

  • Barranquilla: se estima una temperatura máxima de 32°C, con un cielo que puede ser entre mayormente nublado y parcialmente nublado. Aunque se prevé tiempo seco, podrían arribar lluvias en la tarde.
  • Cartagena: se estima una temperatura máxima de 31°C, con probabilidad de lluvias en la mañana y en la tarde, y un cielo parcialmente y mayormente nublado.
  • Medellín: se estima una temperatura máxima de 24°C, con probabilidad de lluvias que se intensificarían finalizando la tarde y en la noche, y cielo mayormente nublado.
  • Tunja: se estima una temperatura máxima de 18°C, con lluvias a lo largo de la jornada y cielo mayormente nublado.
  • Bucaramanga: se estima una temperatura máxima de 26°C, con lluvias a lo largo del día y un cielo mayormente nublado.
  • Cali: se estima una temperatura máxima de 28°C, con probabilidad de lluvias y un cielo mayormente nublado.

Más de Nación

Katherine Pico, mamá del pequeño, y Kevin Arley.

Kevin Arley, niño de 7 años, murió por supuesta negligencia de EPS y su mamá denuncia que se demoraron en entregarle el cuerpo

“La longevidad no es solo vivir más, es vivir mejor”

Entrega

Israel y Bojacá ponen en marcha planta de tratamiento de agua en zona rural

Panorámica de Medellín

¿Dónde vivir en Medellín? Guía de barrios y disponibilidad de viviendas

Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, anunciaron una serie de trabajos en las redes de acueducto y energía para este martes 19 de agosto de 2025.

Cortes de luz programados para este lunes, 16 de febrero en Cali: estos son los barrios afectados

A esta hora, así registra el clima en el Oeste de la ciudad.

Clima en Cali y el Pacífico colombiano hoy, 16 de febrero de 2026: pronósticos del Ideam se anticipan jornadas más intensas en Chocó

Capturado en restaurante de Bosa.

Lo que inicialmente era una riña terminó en un sorprendente hallazgo en restaurante de Bogotá

La oficina de sicarios

Se conoce hipótesis sobre el supuesto motivo por el que mataron a Gustavo Aponte en la calle 85, en Bogotá

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos.

En medio del Carnaval de Barranquilla, encuentran cadáver al interior de un hotel; se trata de un ciudadano alemán

Fiscalia Armando Novoa y a alias Araña

El vilo jurídico en el que se encuentra alias Araña, el narco VIP. ¿Cumplió con la erradicación de cultivos ilícitos?

Noticias Destacadas