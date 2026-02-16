Ideam advierte las zonas en las que llovería este 16 de febrero

Antes de salir del hogar es importante hacer una revisión constante de las condiciones meteorológicas previstas para los diferentes días, con el fin de poder planificar la jornada.

En esta planificación se contemplan los medios de transporte que se utilizarán en el día, así como los elementos necesarios para hacerle frente a cualquier fenómeno climático, como la lluvia.

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 16 de febrero: advierte lluvias “fuertes” a estas horas

Acá le contamos cuál es el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para el día 16 de febrero.

Según lo que se indica en el informe oficial difundido por el Instituto, en el transcurso de las próximas 24 horas en la región Caribe se presentarán condiciones mayormente nubladas, con zonas en las que harán presencia lluvias.

De acuerdo con la comunicación, en la parte continental podrán arribar lluvias moderadas y, en puntos sectorizados, lluvias más fuertes que llegarían a intensificarse en horas de la tarde y la noche, particularmente en zonas como el sur y norte del departamento del Cesar, el nororiente del Magdalena, el sur de Sucre y en Córdoba.

Hay que precisar que el departamento de Córdoba, a raíz de los fenómenos meteorológicos que han arribado, se ha visto envuelto en una emergencia por las inundaciones, que han dejado grandemente afectada a la población.

Inundaciones en Montería, Córdoba Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

El Ideam también indica que podría haber lluvias ligeras y moderadas en el Atlántico, y también en localidades del centro y occidente del departamento de La Guajira.

En San Andrés y Providencia se prevén condiciones meteorológicas secas, con nubosidad escasa.

En la región Andina se estima la llegada de precipitaciones que pueden ser entre moderadas y fuertes, dependiendo de la zona.

En la región Pacífica podrán llegar lluvias moderadas y fuertes, dependiendo de la localidad, y un cielo entre parcial y mayormente nublado.

En la Orinoquía llegarán lluvias moderadas y fuertes; y en la Amazonía se presentará una nubosidad importante, con lluvias que podrían ser moderadas.

Lluvias en Colombia. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Raúl Palacios / El País)

Pronóstico por ciudades

Bogotá: durante la mañana se estima un tiempo seco, pero con un cielo parcialmente nublado. En la tarde se podrán presentar lluvias, con mayor intensidad en zonas del norte y occidente, en localidades como Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa, Fontibón, Kennedy, Engativá, Barrios Unidos, Usaquén y Suba. Se estima una temperatura máxima de 20°C.

