Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 16 de febrero: advierte lluvias “fuertes” a estas horas

Conozca cómo estará el clima en la capital de Antioquia y prográmese de acuerdo a las lluvias que se puedan llegar a registrar.

Redacción Nación
16 de febrero de 2026, 6:37 a. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente reporte sobre cómo estará el clima en la ciudad de Medellín durante el transcurso de este lunes, 16 de febrero.

De acuerdo con el informe, se espera que haya condiciones mayormente nubladas, lo que estará acompañado de lloviznas y lluvias durante diferentes horas.

Fuertes lluvias generan emergencias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Tomado de X: @IvanMejia123154

Según el pronóstico del Ideam, las precipitaciones más fuertes son más probables en la final de la tarde y durante el transcurso de la noche.

Además, la temperatura máxima rondará los 24 °C.

Aguacero en Medellín y en La Gabriela, en Bello, provoca inundaciones y caídas de árboles: este es el balance

Asimismo, la institución indicó que para el departamento de Antioquia se prevé un predominio de cielo mayormente nublado con precipitaciones moderadas a fuertes, que incluso en algunos casos pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas.

En las últimas horas, en Medellín se han registrado fuertes lluvias, panorama que no se espera que cambie en los próximos días, por lo que las autoridades han activado los protocolos de emergencia para responder ante cualquier situación compleja.

Lluvias en Medellín
Lluvias en Medellín Foto: Captura de vídeo

Para ello hay una coordinación entre el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), los Bomberos de Medellín y la Alcaldía.

Las autoridades confirmaron que se mantienen equipos técnicos y sociales desplegados por distintos barrios. El alcalde Federico Gutiérrez precisó que hasta el momento se han atendido 22 personas, 7 hogares impactados y hay dos lesionados leves.

Ideam advierte posibles aumentos en niveles del río Sinú que pondrían en riesgo embalse de Urrá por persistencia de lluvias

“Entregamos ayudas humanitarias en alimentación, kits de aseo, higiene y dormida, además de apoyo adicional para las familias y sus mascotas”, señaló en su cuenta de X.

Además, indicó que cinco familias se vieron obligadas a hacer labores de limpieza en su vivienda, mientras que otras dos fueron evacuadas y permanecen en un autoalbergue con su red de apoyo familiar.

Seguimos en territorio, acompañando y protegiendo la vida. Ante cualquier emergencia, comuníquense de inmediato a la línea 123. Seguimos pendientes”, añadió.

