Valle de Aburrá

Aguacero en Medellín y en La Gabriela, en Bello, provoca inundaciones y caídas de árboles: este es el balance

Según el Siata, las precipitaciones también se presentaron en el sur del Valle de Aburrá. Hubo vientos fuertes y extremos.

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 5:35 p. m.
Inundaciones por lluvias en La Gabriela, en Bello.
Foto: Alcaldía de Bello

Las lluvias de este sábado provocaron graves emergencias en Medellín y en Bello. Así lo informaron tanto el alcalde, Federico Gutiérrez, como la alcaldía bellanita.

Según Gutiérrez, hubo inundaciones en vía pública en el soterrado de la Feria de Ganado, en la calle 80 con carrera 93A, barrio Robledo Aures, en un sótano en la carrera 55 con calle 80, en la carrera 76C con calle 114, del barrio Santander, en el sector de Pajarito y una creciente súbita en la quebrada La Madera, en límites con Bello.

También el colapso de un parasol metálico en la carrera 82 con calle 102E, con dos personas heridas, la caída de un árbol en el Doce de Octubre, con afectación sobre redes eléctricas.

En Bello, hubo inundaciones en el sector de La Gabriela y en otros sectores de ese municipio debido al alto flujo de agua. Según la Alcaldía, “el sistema de drenaje no dio abasto, pero al momento no hay reporte oficial de afectaciones graves”.

Alcaldía de Medellín reportó caída de árboles e inundaciones por lluvias este sábado.
Foto: Alcaldía de Medellín

Además, se reportó el desbordamiento de una quebrada en el sector de San Juan, en Copacabana.

Y, la Concesión Devimed, que administra algunos tramos de la autopista Medellín Bogotá, reportó el cierre total de la calzada hacia El Santuario en el kilómetro 15, en la zona conocida como La Panocha.

Esto a raíz de un deslizamiento de tierra y rocas que obligó a los conductores echar marcha atrás para evitar una tragedia.

A las 2:36 p.m., el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) indicó que se estaban registrando lluvias de alta intensidad en Envigado, Sabaneta e Itagüí; de moderada a alta intensidad en el centro y occidente de Medellín, en La Estrella y Caldas; y lluvias dispersas de baja intensidad en Barbosa.

Una hora después, el sistema de monitoreo indicó que cuatro estaciones registraron vientos extremos y seis de ellas vientos fuertes, además de un incremento en las precipitaciones.

Las autoridades de esos municipios están evaluando las condiciones de las emergencias reportadas por la ciudadanía.

Gobierno Petro decreta emergencia económica por graves inundaciones: estas son las regiones incluidas en el documento

El jueves en horas de la noche, en La Estrella, municipio vecino de Medellín, sufrió inundaciones por el desbordamiento de la quebrada La Bermeja, lo que obligó a la evacuación de 17 viviendas.

Esa misma noche, en el Consejo de Ministros en Bogotá, la teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, previno sobre una alerta amarilla por posibles emergencias en la cuenca hidrográfica de Nechí.

“Con afectación principal para Medellín en los afluentes principales como la quebrada La Altavista, La Aguacatala, La Honda, y La Estrella, que afluyen en este caudal del río y hay una probabilidad de emergencias para este sector”, explicó.

