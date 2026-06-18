Caso Talio: Medicina Legal rompe el silencio sobre el locker de Zulma Guzmán y hace aclaración clave

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses aclaró este jueves, 18 de junio, que todavía no ha emitido ningún informe relacionado con los hallazgos encontrados en el locker 314 del Club El Nogal, elemento que hace parte de las investigaciones alrededor del caso de Zulma Guzmán.

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La precisión fue hecha por el director general de la entidad, Ariel Emilio Cortés Martínez, ante las versiones que han circulado sobre supuestos resultados de los análisis adelantados por los peritos.

“Hoy, 18 de junio de 2026, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se permite informar a la comunidad en general que no hemos sacado ningún informe acerca del caso de la señora Zulma Guzmán en el locker 314 del Club El Nogal”, afirmó el funcionario en un mensaje divulgado por la entidad.

El director agregó que los resultados oficiales aún no han sido entregados y que cualquier conclusión sobre el contenido encontrado en ese espacio carece de respaldo institucional.

“Esperamos próximamente presentar el informe a las autoridades competentes”, señaló Cortés Martínez.

La aclaración de Medicina Legal se conoce en medio del renovado interés que ha despertado el caso de Zulma Guzmán, luego de que recientemente se publicara un libro que recopila documentos, testimonios y diferentes hipótesis sobre los hechos que rodearon la captura de la exfuncionaria colombiana en Londres.

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La obra ha reabierto el debate sobre uno de los episodios más controvertidos de comienzos de los años 2000 y ha puesto nuevamente bajo la lupa varios aspectos de la investigación que durante años han sido objeto de preguntas y especulaciones.

En ese contexto, el pronunciamiento de Medicina Legal busca evitar interpretaciones anticipadas sobre información que todavía no ha sido oficialmente incorporada al proceso. La entidad reiteró que cualquier resultado derivado de los estudios forenses será remitido primero a las autoridades competentes, encargadas de determinar su alcance dentro de la investigación.